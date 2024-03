Jude Bellingham: "Tengo que pellizcarme cuando estoy jugando con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu"

La estrella del Real Madrid Jude Bellingham regresa este fin de semana con el equipo tras dos jornadas sancionado por su "It's a fucking goal" a Gil Manzano en el polémico duelo ante el Valencia en Mestalla. Mientras espera el momento, el británico se ha sentado en Sky Sports para hablar sobre el inicio de esta etapa en el club blanco.

El centrocampista, con 20 goles y 9 asistencias en 31 partidos, tiene claro lo que quiere esta temporada: "Títulos. Ser capaz de dar a mi país y a mi equipo, el Real Madrid, grandes experiencias y grandes recuerdos de levantar trofeos".

"Intento salir al campo a hacer mi trabajo y ayudar al equipo a ganar partidos. A la gente le gusta mi estilo de juego. Me muevo con el balón y eso está bien. Intento conectar con los aficionados mientras estoy jugando", ha afirmado sobre su papel en el terreno de juego.

"Quiero que los aficionados sientan que soy otro aficionado jugando y representándoles, porque al final se trata de eso. Si pueden mirarme y ver a alguien en quien se sienten reflejados y apoyarnos, entonces eso ayuda a animar al equipo también. Y su apoyo significa mucho para nosotros, mucho más de lo que creen", ha añadido.

Bellingham está ahora mismo viviendo un sueño, su mejor momento como futbolista. "Me despierto y tengo que pellizcarme cuando estoy jugando con Inglaterra en Wembley o con el Madrid en el Bernabéu. Nunca había soñado con algo así tan pronto, pero estoy agradecido a todo aquel que ha tomado parte en mi camino", ha asegurado emocionado.

La estrella madridista considera que para que él triunfe es clave su entorno: "Tengo una red de apoyo realmente buena: mi familia y mis amigos me mantienen con los pies en el suelo. No me siento como un niño que está en lo más alto. Pienso como si fuera cada día a trabajar como cualquiera y soy un privilegiado de disfrutar mi trabajo tanto. Mi familia hace que cuando vuelvo a casa cada día me siento normal".