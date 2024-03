Rüdiger se defiende tras ser vinculado al ISIS: "No permitiré que me insulten y denigren como islamista"

Antonio Rüdiger, futbolista del Real Madrid, presentó una denuncia en la Fiscalía de Berlín (Alemania) contra Julian Reichelt, periodista que vinculó al jugador alemán con el grupo terrorista ISIS tras realizar un gesto en una foto publicada en sus perfiles oficiales de redes sociales.

Reichelt, tras observar la publicación del '22' madridista, no dudó en mostrar su opinión sobre la polémica foto. "Para todos los que no quieran reconocer el saludo islamista de Antonio Rüdiger como saludo islamista: la Oficina Federal para la Protección de la Constitución llama a este gesto 'el dedo del ISIS' y ve en el dedo índice un signo claro de islamismo", añadió.

El central del Real Madrid, en Bild, explicó que el gesto "está muy extendido entre los musulmanes y es una muestra de unidad": "Se llamada dedo tawhid. En el Islam, esto se considera un símbolo de la unidad y unicidad De Dios. El Ministerio Federal del Interior lo ha clasificado como no problemático".

Rüdiger se defiende

"Como musulmán devoto, practico mi fe, pero me distancio firmemente de los extremismos y acusaciones de islamismo. La violencia y el terrorismo son inaceptables. Defiendo la paz y la tolerancia", recalcó Antonio. Asimismo, aseguró tener "miembros" de su "familia" que pertenecen a diferentes "religiones" y el "respeto" es el principal protagonista: "Es un principio fundamental en nuestra familia".

Rüdiger, además, reconoció haber dado la "oportunidad a terceros de malinterpretar la publicación": "No voy a ofrecer una plataforma para la división y radicalización. No permitiré que me insulten y denigren como islamista. Por eso decidí presentar la denuncia. Siempre me defenderé ante la propaganda y división. Espero que esto ayude a sacar la verdad. Quiero agradecer a la DFB, que me apoyó en todo este asunto".