Melero, sancionado con 4 partidos tras calificar de 'robo' el partido del Bernabéu

Gonzalo Melero ya conoce su sanción por calificar de 'robo' el partido en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Almería. Al futbolista le han salido muy caras sus declaraciones tras el encuentro, ya que ha recibido una sanción de cuatro partidos por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

No obstante, el club andaluz ha anunciado este mismo martes que el futbolista está pendiente de que le concedan la suspensión cautelar: "Tras este duro castigo, el club trabaja ahora en poder conseguir la cautelar para Gonzalo Melero y que de esta forma pueda estar disponible para la cita del sábado contra Osasuna, ya que de lo contrario será baja. Los días festivos por Semana Santa pueden ser un hándicap para los intereses del futbolista y del equipo".

"Hoy nos han robado. Me jode decirlo, pero no hay por dónde cogerlo. Y ya van varias este año. Lo de hoy ha sobrepasado todos los límites, ha sido increíble. No se ha podido hacer más para que ellos ganen el partido... muchas jugadas de interpretación, como el gol con la mano: o es mano, o no, pero jamás hay que ir al VAR. Simplemente no se puede", aseguró Melero al finalizar el partido ante los medios de comunicación que se encontraban en la zona mixta del Bernabéu.

Tras esas declaraciones, el Comité Técnico de Árbitros interpuso una denuncia ante el Comité de Competición.

Cabe recordar que la sanción se corresponde al partido de la vigésima primera jornada de LaLiga que acabó 3-2 a favor del equipo local, y el jugador respondió a los medios de comunicación por lo que consideraba errores cometidos por Hernández Maeso, árbitro de aquel encuentro, y por Hernández Hernández, colegiado que estuvo en VAR.