Vinícius rompe a llorar al ser preguntado por el racismo: "Cada vez estoy más triste"

Vinícius Júnior acaparó este lunes todas las miradas en la previa del amistoso contra el racismo entre la selección brasileña y la española en el Santiago Bernabéu (21.30h), especialmente en una rueda de prensa en la que rompió a llorar desconsolado al expresar que cada vez está "más triste" y que tiene "menos voluntad de jugar" por los reiterados casos de racismo que soporta recurrentemente sobre el césped.

"Es algo bastante triste, pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los 'negros' que están en el mundo... Es algo triste. Esto es algo que está sucediendo... No solo en España, también en el mundo... A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí... Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie", arrancó el futbolista merengue en su comparecencia ante los medios.

Vinícius, harto de convivir con la lacra del racismo, valoró el apoyo que le han mostrado "bastantes compañeros y organizaciones" y el trabajo que se realiza para que no le rodee el mismo asunto siempre que se sienta en una rueda de prensa.

"Tengo que mejorar dentro del campo. Aún tengo 23 años, y es un progreso natural... Sales muy joven de brasil sin haber aprendido tantas cosas... Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar...", dijo, también autocrítico, antes de una pausa al no poder contener la emoción.

"Busco la igualdad en el futuro próximo. Quiero que haya una igualdad, y que la vida sea normal para todos", fue su último alegato antes del estallido de un aplauso colectivo por parte de todos los compañeros de los medios de comunicación presentes en la sala.

Mohamed Ali fue un ejemplo, y estoy aquí para hablar en nombre de los brasileños

Una vez recompuesto, Vinícius no dudó en mandar un mensaje de liderazgo contra el racismo. "Ahora entiendo más sobre el racismo, por eso hablo con tanta propiedad. Mohamed Ali fue un ejemplo, y estoy aquí para hablar en nombre de los brasileños", pronunció alto y claro.

"Cada denuncia que hago parece ser peor", lamentó. "Yo no estoy luchando contra la afición de España, estoy luchando contra el racismo en el mundo (...) he pensado tanto de salir de aquí [del Real Madrid]... Porque si me voy de aquí, le voy a dar a los racistas lo que quieren. Quiero seguir aquí, en el mejor club del mundo, para que sigan viendo mi cara", zanjó.