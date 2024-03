Vinícius y Rodrygo se unen a Lamine Yamal y Nico Williams en el Bernabéu para escenificar la lucha contra el racismo

El martes 26 de marzo, la selección española masculina de fútbol se enfrentará a Brasil en un amistoso en el Estadio Santiago Bernabéu. Este encuentro es el penúltimo partido de La Roja antes de embarcarse en la Eurocopa de Alemania, aunque la conversación alrededor del encuentro es la lucha contra el racismo, evidenciada con el lema "Una misma piel".

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) han colaborado para reunir a Nico Williams y Lamine Yamal con Vinícius Júnior y Rodrygo Goes, quienes posaron en el césped del estadio del Real Madrid para potenciar la concienciación de la lucha contra el racismo en el fútbol.

Los cuatro jugadores compartieron impresiones antes del choque y se desearon suerte, todo en medio de abrazos y risas y de un gran ambiente de deportividad. Los capitanes de ambas selecciones portarán un brazalete con el lema del encuentro, que llega en medio de una nueva polémica en torno a Vinícius, quien rompió a llorar en rueda de prensa al hablar de su situación actual.

"Es algo bastante triste, pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los 'negros' que están en el mundo... Es algo triste. Esto es algo que está sucediendo... No solo en España, también en el mundo... A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí... Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie", afirmó el atacante del Real Madrid.

"Tengo que mejorar dentro del campo. Aún tengo 23 años, y es un progreso natural... Sales muy joven de Brasil sin haber aprendido tantas cosas... Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar...", sentenció el brasileño.