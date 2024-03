Un España-Brasil de muchos quilates en el Santiago Bernabéu como símbolo de lucha contra el racismo

Bajo el lema ‘Una misma piel’ y las impactantes lágrimas de Vinícius en la rueda de prensa de ayer, dos potencias mundiales como España y Brasil unen sus fuerzas para lanzar un grito contra el racismo con repercusión mundial desde el Santiago Bernabéu en un amistoso de muchos quilates.

"Cada vez tengo menos ganas de jugar al fútbol". La frase de Vinícius antes de uno de los partidos más especiales impactó a todos. Refleja el profundo dolor que siente en cada capítulo de racismo que ha sufrido. España, el país en el que triunfa como futbolista, quiere demostrar su lucha contra un mal de la sociedad en el que una minoría es más ruidosa que la mayoría, con un partido soñado por cualquier amante del fútbol.

"Está sucediendo racismo verbal hacia los negros, pasa muchísimo en España y en el resto del mundo. Me entristece mucho, a mi padre también le pasaba porque escogían al blanco para trabajar. He luchado mucho, pero nadie me está apoyando; cada día me siento más triste por esto. Me han escogido para hablar hoy porque es una causa por la que estoy luchando para que en el futuro próximo no le pase a nadie", añadió el jugador del Real Madrid.

En cuanto a lo deportivo, el prestigio que otorga vencer a Brasil, aunque sea en un amistoso, adquiere máxima prioridad para la Roja a menos de tres meses para que dé comienzo la Eurocopa 2024.

No dispone de muchas ocasiones para hacerlo y De la Fuente optó por probar un nuevo dibujo ante Colombia, por ver jugadores que hace tiempo no estaban en dinámica selección –Gerard Moreno, Pedro Porro o Pablo Sarabia– y hacer debutar a nuevas variantes –Dani Vivian y Pau Cubarsí–. Rodeados de habituales suplentes. Demasiados cambios en un mismo día. España lo acusó y acabó perdiendo ante Colombia.

Todo apunta a que ante Brasil volverá Rodri, el futbolista que asume el liderazgo, al mando tras sufrir la pérdida de un familiar que le hizo ausentarse tres días de la concentración. También volverán Unai Simón, Dani Carvajal y Robin Le Normand, mientras que el seleccionador debe decidir si dar la primera titularidad a Cubarsí con 17 años, o Brasil unida al Bernabéu, es una exigencia demasiado alta para el joven central y apuesta por Aymeric Laporte.

Perdió el gol España ante Colombia y De la Fuente cambiará todo en fase ofensiva. Con Fabián entrando en la medular, opción para repetir de Mikel Merino, y un tridente en el que asoma Lamine Yamal, con Álvaro Morata como nueve y Nico Williams pugnando con Dani Olmo por completar el tridente.

Por su parte, no pudo tener un mejor estreno al frente de la selección brasileña Dorival Júnior. Examinado en la exigencia en casa de una de las grandes favoritas a la Eurocopa 2024, Inglaterra, a la que tumbó con el primer tanto como internacional de Endrick, con apenas 17 años.

Brasil llega, eso sí, con muchas bajas. No estarán Alisson ni Ederson en la portería, ni tampoco Marquinhos, Casemiro o Martinelli. Aunque su ataque es demoledor, liderado por un Vinícius que afrontará el duelo con muchísimas ganas de ser la gran estrella y que probablemente recibirá el cariño del público pese a que esta vez sea el rival.

La Canarinha le peleará el control del partido a una España que tiene ante sí un exigente amistoso en el que deberá demostrar que es candidata a todo en la Eurocopa.