Dustin Poirier, convencido de que podrá derrotar a Makhachev y coronarse como campeón de UFC

No hay duda de que Dustin Poirier es uno de los luchadores más legendarios de la UFC. A pesar de que el estadounidense no ha sido capaz de enfundarse hasta el momento el cinturón de campeón del peso ligero, 'El Diamante' tiene a sus espaldas casi cuarenta peleas como profesional de las artes marciales mixtas (MMA). En la más reciente en UFC 299, Poirier dio un golpe de autoridad al imponerse por KO a Benoît Saint Denis y este triunfo ha vuelto a ponerle en las conversaciones por el título.

Poirier retó al actual campeón, Islam Makhachev, tras su victoria y el daguestaní no dudó en aceptar el duelo. No obstante, en declaraciones posteriores el discípulo de Khabib Nurmagomedov argumentó que el estadounidense "no merece" esta pelea por el cinturón y que sólo aceptó porque es el único de sus rivales más directos que está disponible.

Como cabe esperar, estas afirmaciones no han gustado a Poirier. "He hecho más en el deporte de las artes marciales mixtas que él. He estado aquí por mucho tiempo, hacía esto antes de que molara y todavía estoy aquí haciéndolo al más alto nivel", dijo a MMAJunkie. El de Louisiana, que es cinturón negro de jiu-jitsu, tiene un récord de 30-8, con quince triunfos por KO y ocho por sumisión.

A lo largo de su carrera, 'El Diamante' ha ganado a luchadores como Conor McGregor, Justin Gaethje, Michael Chandler, Eddie Alvarez o Max Holloway. Poirier llegó a conseguir el cinturón interino de la división de peso ligero, una de las categorías más complicadas de la UFC. Fue en abril de 2019 ante Max Holloway por decisión unánime. Sin embargo, meses después no pudo vencer en la unificación del título ante el entonces campeón, Khabib Nurmagomedov. Años más tarde, en 2021, el estadounidense volvió a intentarlo ante Charles Oliveira, pero de nuevo cayó derrotado.

A sus 35 años, Poirier considera que todavía tiene mucho que decir en este deporte y quizás ante Makhachev pueda obtener el reconocimiento a toda su trayectoria. "Podría vencer a cualquiera en el mundo y espero que él sea el próximo", sentenció el ex campeón interino de peso ligero.