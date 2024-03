Arman Tsarukyan calienta el combate contra Charles Oliveira en UFC 300: "No es nada especial"

Arman Tsarukyan es uno de los luchadores más prometedores del peso ligero de la UFC. El armenio se encuentra en el número cuatro del ranking de la división y el próximo mes de abril en UFC 300 se enfrenta al reto más importante de su carrera deportiva hasta la fecha: se verá las caras contra el ex campeón y actual número uno, Charles Oliveira. A pesar de los impresionantes credenciales de Oliveira, el armenio ha declarado en una reciente entrevista que su rival "no es nada especial".

"Charles es bueno en una cosa: tomar la espalda de su oponente y estrangularlo desde esa posición", dijo Tsarukyan en una entrevista con Red Corner MMA. "Tiene extremidades largas, por lo que es bueno tomando la espalda, bloqueando el triángulo y finalizando la sumisión. Pero en general, no es nada especial". No obstante, Do Bronx es el luchador con más finalizaciones de la historia de UFC, veinte en total.

Charles Oliveira INSTAGRAM charlesdobronxs

Oliveira ganó el cinturón ante Michael Chandler en mayo de 2021 y posteriormente lo defendió con éxito ante Dustin Poirier. Aunque también venció en su siguiente pelea ante Justin Gaethje, el brasileño dejó vacante el título por haber fallado en el pesaje en un episodio un tanto inusual y polémico.

"Sí, tiene algunos trucos cuando hace la guardia, pero nada extraordinario", declaró Tsarukyan. "Tiene un gran juego de montaje en el que ahoga a todos. Esta mañana trabajamos en este tipo de situaciones: qué debo hacer si me pilla en esa posición. Estamos trabajando en ello, pero no debemos permitir que esto suceda en la lucha", aclaró el armenio. Tsarukyan presentó su candidatura al título tras vencer con un espectacular KO a Beneil Dariush a finales del año pasado. Con un récord de 21-3, encadena tres victorias consecutivas tras la derrota por decisión contra Mateusz Gamrot en 2022.

Es más que probable que el vencedor de este duelo explosivo obtenga una oportunidad titular y se enfrente al campeón Islam Makhachev, luchador con el que ambos ya han caído derrotados en el pasado.