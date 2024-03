"La cocaína te lleva a lo peor, he tenido una vida muy complicada": la dura confesión de Dani Benítez sobre su pasado con las drogas

Dani Benítez, exjugador del Granada, Alcorcón o Racing de Ferrol, entre otros, dio positivo por cocaína en el año 2014 cuando militaba en el conjunto andaluz y fue suspendido durante dos años sin poder pisar un terreno de juego de fútbol profesional. Tras superar "una racha muy difícil", ha querido aclarar "todas las cosas que se han hablado" sobre el jugador mallorquín a través de su biografía 'Mi historia la cuento yo', escrita por Héctor García.

"Fue una racha muy difícil. Además de dar positivo en cocaína, me pasaron muchas cosas más", declaró Benítez en El Larguero. Asimismo, habló sobre el fallecimiento de su madre y de la nula relación que tenía con su padre: "He tenido una vida muy complicada, por el tema familiar. Mi madre falleció en 2009 y tenía la costumbre de ir a verla al cementerio antes de los partidos. Era un ritual. La relación con mi padre no ha sido buena y me fui de casa cuando cumplí 16 años".

El actual futbolista del Arenas de Armilla (Tercera RFEF) aseguró, además, que se han rumoreado sobre él "mil barbaridades" que no eran ciertas: "Estoy en mi casa durmiendo y mi mujer recibe un mensaje diciendo que estoy en una discoteca. La gente inventa cosas y no sabe el daño que hace. Tengo mi familia e hijos y es complicado llevarlo".

"En el libro lo cuento todo. No me guardo nada y lo cuento de la mejor manera posible para que la gente me entienda. Al final, la cocaína o cualquier tipo de droga te va a llevar a lo peor. Lo pasé realmente mal", añadió el jugador de 36 años de edad en la Cadena Ser.

Por último, Dani Benítez quiso destacar que, tras volver de la sanción, todas las "puertas" de los clubes estaban "cerradas": "Cuando volví de los dos años de sanción todas las puertas estaban cerradas. Me dolió mucho. Es normal que no confíen en tí, pero es complicado. Yo lo que quería era volver a ser jugador y demostrar que me equivoqué. Tuve un fallo grave, pero no puedes borrarlo".