Vuelven los fantasmas de Marc Márquez: dos caídas y un duro accidente un año después de su carrera más polémica

Marc Márquez y el Autodromo do Algarve, la 'montaña rusa' de Portimao, volvieron a encontrarse este fin de semana en la segunda prueba del Mundial de MotoGP 2024, una cita en la que dos caídas y un accidente del '93' hicieron reaparecer los fantasmas del de Cervera. Sobre su trazado y con su nueva Ducati, Marc fue incapaz de ver la bandera a cuadros tras una colisión con Bagnaia con la que se volvió a colocar en el centro de la polémica justo un año después de su fin de semana más polémico de los últimos tiempos.

Se las prometía felices el catalán tras la primera prueba del curso sobre su Ducati en Qatar hace ya tres semanas, un fin de semana sin caídas culminado con una buena cuarta posición en la carrera del domingo... pero la realidad volvería a golpearle con dureza y hasta en tres ocasiones en el GP de Portugal.

"Me he divertido. El fin de semana ha sido bueno y creo que hacía mucho tiempo que no tenía un fin de semana sin caídas, estable y constante. ¿Van a llegar caídas? Sí, pero tengo que ir cogiendo el hilo a la moto e intentar que las fases de aprendizaje sean lo más rápidas posibles", dijo tras cruzar la bandera a cuadros del circuito de Losail, algo que no pudo conseguir en esta ocasión.

La primera caída llegó el viernes, en la curva cinco de la Práctica, giro fundamental para aprender de cara al sprint. "Suerte que me caí (el viernes), porque si no lo hubiera hecho en el Sprint, porque he tenido justamente el mismo gesto y, como me caí, he renunciado, pero tengo que entender estas cosas para no llegar tan al límite", dijo el sábado tras hacerse con la segunda posición de la carrera corta, la que tapó el susto de su segunda caída del fin de semana horas antes.

Esta llegó antes de la sprint, en la Q2 de la Clasificación. Iba detrás de Bagnaia y Miller cuando en la curva 15 fue al suelo. "Ha sido porque iba 'encendido' o centrado en pilotar y he activado antes de tiempo el dispositivo de la suspensión trasera, que se activa en la última curva, y me ha bajado antes de entrar y esto me ha hecho caer de delante. Son automatismos que aún mi cuerpo no acaba de tener perfectos", explicó entones.

Sus mensajes eran de total tranquilidad, aunque la tercera —y más polémica— caída en la carrera de este domingo volvió a encender las alarmas. Llegó a falta de dos vueltas para el final, justo tras pasar a Bagnaia, cuando ambos se tocaron en el intento del italiano por recuperar su posición.

La investigación de la colisión se zanjó sin sanciones tras determinar que se trató de un lance normal de carrera. Eso sí, a las dudas de Márquez se sumó la reapertura de la polémica sobre su actitud en el trazado justo un año después del impacto que precipitó su salida de Honda.

En aquella ocasión el afectado fue el local Miguel Oliveira, lesionado de gravedad —como el propio Márquez— por una dura colisión provocada por un error del español. Entonces, Márquez abandonó el Autodromo do Algarve con un brazo en cabestrillo, los silbidos de la grada y la crítica de otros pilotos de la parrilla que condenaron su ambición desmedida en la pista.

Todavía es temprano para sacar conclusiones, así lo expresa siempre el propio Márquez al ser preguntado, pero los fantasmas de las caídas de Honda vuelve a aparecer ahora, de nuevo en Portugal, para avisarle de que las caídas también existen en el 'paraíso de Ducati'.