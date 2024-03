Lebrón la vuelve a liar: desde la celebración a lo Messi ante la pareja que provocó su ruptura con Ale Galán hasta abucheos de la grada

El partido entre Juan Lebrón y Ale Galán contra Yanguas y Garrido el pasado 5 de marzo en Doha cambió el pádel mundial tal y como estaba entendido hasta ahora, desencadenando la ruptura de la mejor pareja del último lustro. Después de que Galán anunciara que se separaba de Lebrón, tan solo unas semanas después, el gaditano la vuelve a liar ante los mismos rivales que provocaron dicha ruptura.

Ha sido en un torneo en Acapulco que además es el último que disputan juntos el madrileño y el gaditano antes de separar sus caminos, en el que se repiten los rivales y también hubo un nuevo enfrentamiento. Tras finalizar el partido, Juan Lebrón, en vez de saludar a sus adversarios como es habitual, se quitó la camiseta y mostró la parte trasera de la misma a Javi Garrido y Mike Yanguas en la que se podía ver su nombre.

Ale Galán sí saludó a sus rivales después de finalizar el partido y, al ver el numerito de su compañero, se limitó a sonreír y se mantuvo al margen. Eso sí, Galán y Lebrón se tomaron la revancha en los cuartos de final del Premier Pádel P1 de Acapulco por un contundente 6-4 y 6-2, pasando así a semifinales y olvidando lo sucedido en Doha.

Aunque lejos del gran partido que firmó la pareja, lo que realmente fue reseñable fue la celebración de Lebrón, que provocó un nuevo encontronazo con sus rivales. El haber enseñado de esa manera la camiseta a sus adversarios recuerda a lo que hiciese Leo Messi en su día en el Santiago Bernabéu o Cristiano Ronaldo en el Camp Nou.

Esto no sentó nada bien a Yanguas que le miró completamente alucinado por lo que estaba haciendo. Después del saludo al árbitro, las dos parejas intercambiaron opiniones durante unos segundos, llegando al punto de que el juez de silla les tuvo que apartar. Ale Galán, en un segundo plano, intentó alejar al cámara que grababa lo acontecido. "¡Yo no te he faltado nunca el respeto, Juan! ¡En la vida!", le dijo Yanguas.

No obstante, la polémica no terminó ahí, ya que Lebrón, al ver que era silbado por la grada, dijo: "Sinceramente, la celebración no ha sido a ellos (el público), ha sido a los rivales. No os preocupéis, que a vosotros os tengo un gran cariño. Aunque me estén pitando, no lo sienten así porque me han estado animando".

No contento con eso, también se refirió a Yanguas y Garrido, a los cuales envió un mensaje: "Hacia los rivales, siempre entendí que, cuando gana uno, puede tomarse la celebración como uno quiera. Ellos saben también que varios de su equipo les han dicho que vengan a pedirme perdón, y todavía no he recibido ninguna disculpa. Les invito a que lo hagan porque yo también lo hice y porque hay un Mundial, y esperemos que ese equipo vaya para delante a lo largo del tiempo. Hay que controlar mucho las cosas que pasan dentro y fuera de la cancha. Pedí disculpas y vuelvo a pedirlas por lo que pasó en Doha".