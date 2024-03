Carlos Sainz correrá el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 tras recuperarse de su operación de apendicitis

El Gran Premio de Arabia Saudí fue la segunda ocasión en la que Carlos Sainz se perdió una carrera de Fórmula 1 bajo contrato con el equipo Ferrari. En Catar 2023 fue un problema con el tanque de gasolina lo que le impidió participar, mientras que este año se ha tratado de una operación de apendicitis de la que ya se ha recuperado.

“He hecho todo lo posible para recuperarme. No te puedes imaginar el esfuerzo, la logística y las cosas que he hecho para estar en forma para esta carrera. Estoy muy contento con el progreso que he logrado y ahora es el momento de subirme al coche y ver cómo me siento”, ha comentado el piloto español, listo para competir.

El podio de Leclerc y el notable debut de Bearman, su sustituto en Arabia, meten presión al madrileño, que debe tener una buena actuación aunque no esté en su mejor momento físico: “No es que vaya a estar al 100%, porque obviamente he estado diez días en cama, no diez días entrenando, yendo al simulador y preparándome para un fin de semana normal”.

A pesar de las dificultades, Sainz está listo para competir, e incluso es optimista en cuanto a sus posibilidades en Albert Park: "Si estoy en condiciones de correr y no tengo ningún dolor ni ningún síntoma grave, todavía puedo tener un buen fin de semana y el objetivo será desafiar a los Red Bulls”.

En caso contrario al propuesto por Sainz, en una situación en la que el español no pudiera correr, Ferrari podría volver a apostar por Oliver Bearman, ya que el británico también viaja a Australia para competir en Fórmula 2, su categoría habitual.