Fernando Alonso pone fecha a la decisión sobre su futuro y aclara que "nadie dictará" su "destino"

Fernando Alonso ha despejado las dudas sobre su futuro por el momento. El asturiano ha asegurado al llegar a Australia que su decisión sobre qué hacer en 2025 no va a estar influenciada por lo que ocurra ni en Red Bull ni en Mercedes. Primero el piloto tendrá que reflexionar si continúa en la Fórmula 1 y, tras ello, la primera escudería con la que hablará será Aston Martin.

"No cambió mucho mi decisión del futuro, y no va a cambiar en las próximas semanas o carreras. No quiero esperar hasta el verano, porque creo que será injusto para mí, y para el equipo si tienen que encontrar más opciones y cosas por el estilo. No quiero precipitarme y tomar una decisión mientras mi cabeza no esté en 2025", ha explicado Alonso en la rueda de prensa de la FIA previa al GP de Australia.

Cabe recordar que el piloto español es uno de los pilotos que no tiene contrato para la temporada de 2025, por ello, puede elegir su futuro con total libertad. No obstante, considera que es demasiado temprano para saber qué sucederá el año que viene, sobre todo porque se esperan más movimientos en dos de las grandes escuderías de la parrilla.

Asimismo, Alonso ha asegurado que siempre ha sido dueño de su destino y que, en esta ocasión, no va a ser diferente: "Siempre he sido así. A veces me ha ayudado, a veces me ha perjudicado ser el dueño de mi destino. Elegí cuándo irme de un equipo, cuándo unirme a un equipo, elegí cuándo dejar la Fórmula 1, y elegí cuándo volver. Y ahora elegiré lo que haré el año que viene. No seguiré lo que otros hagan y dicten mi destino, lo haré por mí mismo, para bien o para mal, así soy yo".

Tras la siempre exigente gira asiática, el español decidirá si seguir en la Fórmula 1 y luego hablará con su escudería: "Y como dije en la presentación del coche, cuando tomé esa decisión, a la primera oficina que iré será a la de Aston Martin, y esa será mi prioridad, mi lealtad hacia ellos. Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron hace dos años. Y si llegamos a un acuerdo, entonces esa será la decisión, si sigo compitiendo y llegamos a un acuerdo, si no llego a un acuerdo con Aston Martin, buscaré en otra parte, pero esa será una segunda opción".

De otro lado, el asturiano vuelve al GP de Australia, circuito que le trae buenos recuerdos: "Contento de estar aquí, la verdad que Australia siempre ha sido muy generoso conmigo en cuanto a resultados. Siempre me he encontrado bien aquí y ofrece carreras interesantes, siempre hay coches de seguridad, cosas que pasan el domingo y, por tanto, te tiene en vilo hasta la última vuelta. Viaje largo, cansado, jet lag, pero cuando te subes al coche, es una pasada de circuito".