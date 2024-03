La increíble patada de Batshuayi para defenderse del ataque de los ultras del Trabzonspor a los futbolistas del Fenerbahçe

Una auténtica batalla campal fue lo que sucedió durante un partido de la Superliga de Turquía. Un encuentro que estuvo marcado por todo menos por el juego en un partido en el que estuvo tenso desde su inicio, en el que el Fenerbahçe consiguió llegarse la victoria (2-3) ante el Trabzonspor.

Fue en el momento en el que finalizó el partido cuando empezó una auténtica batalla entre aficionados y jugadores. La afición local saltó sobre el terreno de juego y empezaron a golpes contra los del Fenerbahçe.

El conflicto, que acabó en las manos y en los pies, comenzó nada más empezar el encuentro cuando el equipo visitante adelantó a los locales en el marcador. Entonces empezaron a llover multitud de objetos sobre los futbolistas que incluso el técnico del Fred tuvo que ser atendido por las médicos. También impactó sobre Dzeko otro objeto, el cual terminó en el suelo y esto obligó a que el partido se detuviera durante unos minutos.

Aunque esto no hizo que cesaren los objetos que caían sobre el césped. No obstante, nada de esto fue suficiente para que el árbitro suspendiera el partido, aunque algo cambió cuando el que recibió el impacto Kerem Ersoy. En ese momento los árbitros decidieron que se emitiera por megafonía un comunicado para que dejasen de lanzar objetos, algo que finalmente no sirvió de nada.

No contentos con lo ocurrido, los aficionados llegaron a lanzar una bengala sobre el área del Fenerbahçe. Tras ello, el partido se tranquilizó hasta que terminó el mismo y fue cuando comenzó la batalla. Los miembros de seguridad lo intentaron, pero no pudieron erradicar la pelea.

Una de las imágenes más comentadas, la protagonizó Batshuayi, con una patada voladora a un espectador radical. Asimismo, los jugadores del Fenerbahçe no dudaron en golpear violentamente a los aficionados del equipo visitante.