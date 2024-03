Simeone: de su caída viral hasta la llamativa forma de vivir los penaltis y con declaraciones emotivas finales

El Atlético de Madrid ya está en cuartos de final de la Champions tras imponerse al Inter de Milán en un partido para la historia con una tanda de penaltis en la que Jan Oblak fue el protagonista. Lejos de los grandes protagonistas del encuentro como Griezmann o Memphis, quienes anotaron los dos goles del club rojiblanco, destacó Simeone, quien no paró en el banquillo.

El 'Cholo' estuvo inquieto durante todo el encuentro, sufrió y también terminó visiblemente emocionado. De hecho, incluso se llegó a lesionar en la celebración del 2-1 que mandaba el partido a la prórroga. Intentó correr como el resto de los jugadores que se encontraban en el banquillo hacia sus compañeros, pero le dio un pinchazo en la pierna que le hizo volver cojeando.

Aunque esto no le impidió seguir de un lado para otro durante lo que quedaba de partido. En el minuto 92, a falta de menos de 30 segundos para que se cumpliese el tiempo reglamentario, Rodrigo Riquelme falló una clara ocasión de gol que hubiese certificado el triunfo del Atlético de Madrid ante el Inter.

Al final, no solo fueron a prórroga, sino que terminó en penaltis, donde el entrenador no quiso ni mirar, sobre todo con el último que falló Lautaro, enviándolo muy lejos.

Mientras él paseaba de un lado para otro, su equipo se abrazaba y celebraba hasta que se dio cuenta de lo que había ocurrido. Tras ello, se dirigió a su familia, se tocó el corazón y se emocionó.

Tras la increíble victoria, Simeone analizó el triunfo, agradeció no solo a sus jugadores la actuación que habían hecho, sino el gran apoyo que habían tenido por parte de la afición. "Contento por los jugadores, por la gente, después del mal partido en Cádiz decía que no podíamos pedir nada, nosotros teníamos que dar en lugar de que nos dieran y hoy la gente estuvo muy grande. Me pone muy contento por mis jugadores y por la gente".