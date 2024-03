Qué es el GHRP-2, la sustancia en la que ha dado positivo el atleta Ouassim Oumaiz

Un nuevo caso de dopaje ha salpicado este martes el atletismo español: el campeón de España en 2023 de los 5.000 metros Ouassim Oumaiz ha dado positivo por GHRP-2 en un control realizado por la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) a principios de este 2024.

El fondista, de 24 años y nacido en la localidad malagueña de Nerja, podría tener que cumplir una sanción de entre dos y cuatro años sin competir, tal y como ha adelantado el diario Marca. "Me he informado un poco de qué se trata y nunca haría nada de eso, siempre lo consulto todo con mi médico, no me tomo nada de eso".

Qué es la pralmorelina

El GHRP-2, también conocido como pralmorelina, es una de las sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje. Se trata de una hormona peptídica que estimula la secreción de la hormona del crecimiento, aumentando la fuerza y la masa muscular de quien la toma, según recoge La Voz de la Subbética.

La pralmorelina también acelera la recuperación entre las sesiones de entrenamiento, pues favorece el crecimiento y la reparación de los tejidos, así como en las lesiones. De igual forma, favorece el sueño y aumenta las propiedades de rejuvenecimiento de nuestro cuerpo.

Las hormonas de crecimiento se han considerado históricamente como la sustancia prohibida más utilizada por los deportistas, pues era muy difícil de detectar en los controles de orina a los que habitualmente se someten los atletas.