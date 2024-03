Ouassim Oumaiz se defiende tras dar positivo en un control antidopaje: "Nunca haría nada para manchar mi nombre"

El atletismo en España se ha vuelto a ver sacudido por un nuevo caso de presunto dopaje, esta vez del atleta, Ouassim Oumaiz. Tal y como ha anunciado Marca, el campeón de España de 5.000 metros, ha dado positivo por GHRP-2, es decir, por un compuesto liberador de la hormona del crecimiento.

El fondista de 25 años ha asegurado que es inocente y que se demostrará que dichas acusaciones no son reales, tal y como ha desvelado en el Diario Sur: "Estoy tranquilo, es una equivocación". Asimismo, ha continuado diciendo que "nunca haría nada para manchar" su nombre.

Tras este positivo por esta hormona del crecimiento, el atleta podría enfrentarse a una sanción que podría oscilar entre los dos y los cuatro años.

No obstante, él asegura que no conoce la sustancia: "Me he informado un poco de qué se trata y nunca haría nada de eso, siempre lo consulto todo con mi médico, no me tomo nada de eso".

Oumaiz, es el plusmarquista de 5k en ruta, con una marca de 13:19, que consiguió conquistar en 2020 en Nijmegen. En 2023, disputó su primer Mundial absoluto al aire libre, en Budapest, donde acabó decimosexto en los 5.000 metros. Una de sus últimas victorias fue en la Cursa dels Nassos, donde ganó por delante de Katir y Oukhelfen, con 13:19.