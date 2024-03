La emotiva despedida de la pareja de Denis Yoshio Feltrim, culturista asesinado: "Él me sostenía, era mi fuerza"

La inesperada muerte por asesinato del culturista Denis Yoshio Feltrim ha dejado helado al mundo del deporte y a su entorno cercano. Al joven de 32 años aún le quedaba mucha vida por delante, pero dos individuos le dispararon a las puertas de su casa y los servicios médicos no pudieron hacer nada por él.

La encargada de dar la terrible noticia ha sido su pareja, Amanda, a través de las redes sociales. En ellas le ha dado el último adiós con unos emotivos mensajes acompañados de varios fotografías de ambos.

"Hola chicos, acabo de despedirme del amor de mi vida... Vi que recibí muchos mensajes y llamadas, ¡pero por el momento no estoy en condiciones de responder! Muchas gracias por cada palabra y preocupación. Intento ser lo más fuerte posible. ¡Pero aún no ha parado! Estoy exultante, esperando que cruce la puerta en cualquier momento", ha escrito en primer lugar.

La pareja de Denis Yoshio se despide de él en redes sociales. amandalegora_ / INSTAGRAM

"Él era la persona en el mundo que haría cualquier cosa para hacerme feliz. Entonces, por él, haré todo lo posible para que esté bien", ha añadido, dejando claro que él seguirá siendo el motivo de su sonrisa.

Amanda ha asegurado que el deportista "iluminaba cada ambiente en el que estaba. Brilló mucho aquí, ahora brillará aún más en el cielo" y le ha hecho una petición: "Quédate conmigo desde arriba, por favor".

Además, ha confesado que él era el pilar fundamental en el momento tan duro que lleva atravesando un tiempo: "Estoy pasando por un período de depresión y ansiedad muy fuerte. Él me estaba sosteniendo, siendo mi fuerza. Cada vez que salía de casa me enviaba audios y mensajes para que me dejara en paz, para demostrarme que todo iba a estar bien...

"¿Y nuestro futuro? ¿Nuestra familia? ¿Nuestra boda en la playa? ¿El felices para siempre? ¿Qué hago sin ti? ¿Sin tus fuerzas para curarme de esta enfermedad que hace años que no me deja en paz? Dios mío, ayúdame", ha sentenciado la pareja del culturista.