Muere asesinado en la puerta de su casa el culturista Denis Yoshio Feltrim a los 32 años

El culturista e influencer de fitness Denis Yoshio Feltrim ha muerto tiroteado a los 32 años en su casa de Vila Matilde, en Sao Paulo (Brasil). El trágico suceso ocurrió el pasado sábado frente a su vivienda, cuando dos hombres que circulaban en motocicleta lo dispararon, atropellaron y se dieron a la fuga posteriormente.

Su hermano lo trasladó al Hospital Municipal de Tatuape, pero una de las balas había impactado en su columna vertebral y los servicios médicos del centro no pudieron hacer nada por el culturista.

La novia de Denis, Amanda, fue la encargada de comunicar la muerte del deportista en las redes sociales: "Con extrema tristeza les informamos del fallecimiento de Denis Yoshio. No puedo pensar, no puedo entender. No soy nada sin ti. Por favor vuelve a casa mi amor".

La madre del joven fallecido, Miyoko Nilza Itamura, también le ha dedicado unas bonitas palabras. "Hoy Dios recogió a mi hijo, Denis Yoshio Feltrim, mi amor, príncipe, descansa en los brazos del señor", ha dicho.

Mientras tanto, la Policía ya identifica la muerte de Denis Yoshio como un homicidio en el 31º Departamento Policial de Vila Carrao. Sin embargo, todavía no ha arrestado a ningún sospechoso.