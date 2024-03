Las opciones de Carlos Alcaraz para recuperar el número uno tras el batacazo de Djokovic en Indian Wells

Indian Wells ya ha dado una gran sorpresa cuando se disputa tan solo la tercera ronda. Novak Djokovic ha caído inesperadamente frente a Luca Nardi, número 123 del mundo, por 6-4, 3-6 y 6-3. El ganador de 24 Grand Slams no ha podido con el joven italiano de 20 años y ya ha dicho adiós al primer Masters 1.000 del año.

Quien sí está en los octavos de final es Carlos Alcaraz. El murciano se enfrenta a Fabian Marozsán tras eliminar previamente a Matteo Arnaldi y Félix Auger-Aliassime. El español encarará ahora este nuevo duelo también con la mirada puesta en el ranking ATP, aunque por el momento no podría adelantar a Djokovic a pesar de su caída en Indian Wells.

El batacazo del serbio no le compromete por ahora en el ranking mundial ATP. En este torneo no defendía puntos, pues el año pasado no lo jugó y, aunque ha sumado menos de los que esperaba, se lleva 50, por lo que sube de 9.675 a 9.725.

A Carlos Alcaraz no le bastaría con ganar el torneo para alcanzar a Nole. El murciano, actualmente con 8.805 puntos en la clasificación mundial, defiende 1.000 como campeón de Indian Wells en 2023, por lo que de inicio tiene 7.805 puntos reales.

A esos puntos se sumarían los que vaya consiguiendo a lo largo del torneo. Por ahora tiene asegurados 100 por su clasificación para los octavos de final. Si accede a cuartos tendrá 8.005; 8.205 si cae en semifinales y 8.455 si pierde en la final. En caso de ganar el título, Alcaraz mantendría los 8.805 puntos, pero no sumaría.

Carlos Alcaraz todavía quedaría lejos de Novak Djokovic en la clasificación, que se espera que esté en Miami, donde el año pasado tampoco jugó y que sumaría 1.000 puntos si termina ganándolo.

El número dos, en peligro

No solo tiene complicado Carlos Alcaraz llegar a alcanzar a Novak Djokovic en el ranking mundial, sino que también peligra su número dos ante la presión que está ejerciendo últimamente Jannik Sinner.

El italiano, después de ganar el Open de Australia, arrancaba el torneo de Indian Wells con 8.270 puntos y defendiendo tan solo cuartos de final. Ya está clasificado para los octavos de final y si avanza hasta los cuartos tendrá 8.110 puntos; en semifinales tendría 8.310 y si pasa a la final, 8.560. En caso de ganar el título llegaría a los 8.910 puntos y, por lo tanto, adelantaría a Carlos Alcaraz.