Quién es Luca Nardi, el 123 del mundo que ha vencido a Djokovic en Indian Wells

La gran hazaña de la jornada en Indian Wells ha sido protagonizada por Luca Nardi, tenista italiano de 20 años que ha vencido a Novak Djokovic en la tercera ronda de Indian Wells. El actual número 123 del ranking ATP, con un juego agresivo, ordenado, eficaz y contundente, sorprendió al serbio y ganó el encuentro en tres apretados sets (6-4, 3-6 y 6-3) ante el delirio de los aficionados desplazados hasta la pista central del desierto californiano.

El jugador nacido en Pésaro, que había sido derrotado por el belga Goffin en la ronda previa de este Masters 1.000, ingresó al cuadro principal como 'lucky loser' por una lesión de última hora del argentino Etcheverry, algo que incrementa, más aún, lo conseguido ante el ganador de 24 Grand Slams.

Nardi entró directamente en la segunda ronda del torneo y venció, por primera vez en su carrera, a un top 50 del mundo tras imponerse al tenista chino Zhang por 6-3, 3-6 y 6-3, para citarse ante su gran "ídolo" Novak Djokovic. Tras la sorprende victoria ante 'Nole', el italiano ingresará por primera vez dentro del top 100 del ranking mundial.

El palmarés de Luca cuenta apenas con tan solo cinco títulos de Challenger conseguidos a lo largo de su corta trayectoria deportiva. En 2023, consiguió hacerse con el de Matsuyama venciendo al japonés Taro Daniel en la final del torneo. Asimismo, ese mismo año también consiguió la victoria en Oporto, deshaciéndose del héroe local del campeonato, João Sousa. En 2022, salió campeón en Mallorca, Lugano y Forli.

Felicidad plena

"Nadie me conocía antes de esta noche. Espero que el público haya disfrutado del encuentro. Estoy muy feliz por esta victoria. Sinceramente, no sé cómo he podido mantener la calma. Creo que esto es un absoluto milagro. Soy un chico de 20 años que ocupa el puesto 100 del mundo y que ha vencido a Novak. Es un tremenda locura", reconoció el propio Nardi tras su encuentro con Djokovic.

El serbio, por su parte, también quiso alabar el gran juego desplegado por su rival y reconoció que el italiano "merecía la victoria": "Le felicito, sobre todo por ese tercer set que ha jugado. Le había visto jugar, pero no sabía mucho de él. Tiene una gran calidad, especialmente en el lado de la derecha. Se mueve bien y tiene talento. Se merece la victoria".