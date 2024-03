Horner, sobre Verstappen: "No vamos a obligar a nadie a quedarse"

El doblete de Red Bull en el GP de Arabia, con Max Verstappen a la cabeza y Checo Pérez tras él, no ha sido suficiente para tapar los problemas de la escudería. Conflictos que quedan muy lejos del funcionamiento de sus monoplazas o de la calidad de sus pilotos. Más bien vuelven a apuntar a la cúpula del equipo, Christian Horner, quien según varios medios alemanes, podría ser destituido antes del GP de Australia.

Tras la carrera de Arabia, el jefe de Red Bull también ha querido hablar sobre la posible salida de Max Verstappen del equipo tras todas las polémicas en torno al equipo. "No puedes obligar a alguien a estar en un sitio solo por un trozo de papel, afirmaba en declaraciones ante los medios de comunicación.

"Si alguien no quiere estar en el equipo, no vamos a obligar a nadie, en contra de su voluntad, a estar aquí. Esto no aplica tanto si se trata de un piloto como de un diseñador o de alguien que desempeñe funciones de apoyo en la empresa", ha continuado diciendo Horner.

Asimismo, el director de la escudería ha continuado diciendo: "Formar parte de un equipo como este implica compromiso y pasión. Max la tiene. Lo hemos visto, lleva aquí desde que tenía 18 años. No tengo ninguna duda de su compromiso y su pasión de cara al futuro".

A pesar de todo el ruido que se está generando en torno dentro del equipo, Horner mantiene que la relación con el vigente campeón es buena y además, no está bajando su rendimiento como piloto, sino más bien, todo lo contrario.