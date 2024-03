"Algunos parecen ansiosos por continuar con actividades ilegales": Tebas responde a los usuarios de redes sociales y sus opiniones

El tema de las posibles multas por ver partidos de fútbol de manera ilegal sigue trayendo una gran polémica, ahora con Javier Tebas como protagonista. El presidente de LaLiga primero dio su explicación del asunto en una entrevista a Movistar y después respondió a los usuarios de redes sociales y las matizaciones que le habían hecho.

"A aquellos lectores que han aportado contexto, me gustaría señalar que el auto es el resultado de decisiones judiciales previas firmes, y es un juez quien autoriza la recopilación de datos por parte de los operadores. En resumen, algunos parecen estar ansiosos por continuar con actividades ilegales", puso este domingo Tebas en su cuenta de X (antes Twitter).

A aquellos lectores que han aportado contexto, me gustaría señalar que el auto es el resultado de decisiones judiciales previas firmes, y es un juez quien autoriza la recopilación de datos por parte de los operadores. En resumen, algunos parecen estar ansiosos por continuar con… https://t.co/LxRJpw2jHX — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) March 10, 2024

Se refería el presidente de LaLiga a las respuestas que había recibido por su intervención en la entrevista con Movistar, en la que afirmó que "las 'telecos' de este país están obligadas a dar a La Liga los clientes que se conecten a direcciones IP donde se retransmite el fútbol ilegal".

Las numerosas respuestas asegurando que eso no era verdad hizo que la red social X pusiera una aclaración debajo del vídeo de la entrevista de Tebas con Movistar. "Tebas miente con el fin de asustar. Es un auto, no una sentencia firme, y las operadoras no pueden facilitar datos de carácter personal a una empresa privada como es LaLiga, ya que vulneraría la LOPD. Únicamente pueden facilitarlos a una autoridad competente", se puede leer justo debajo de la intervención del máximo dirigente de la competición.

-"Las telecos de este país están obligadas a dar a La Liga los clientes que se conecten a direcciones IP donde se retransmite el fútbol ilegal".



-"No es una multa, es una reclamación de daños y perjuicios".



Javier Tebas, en #DeportePlus. pic.twitter.com/hKahvI9XYp — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 9, 2024

La lucha contra la piratería ha sido uno de los principales caballos de batalla durante los mandatos de Javier Tebas al frente de LaLiga. Ahora, el auto del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona, que ha resuelto que se podrá emprender acciones legales contra aquellos usuarios que consuman fútbol de manera pirata, ha provocado que el máximo mandatario de la Liga española se vuelve a poner al frente de