Tebas desvela la fecha del Clásico y explica el tema de la piratería: "No es una multa, es una declaración de daños y perjuicios"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha sido protagonista en las últimas horas tras confirmar el horario del próximo Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona y, además, explicar las posibles sanciones que pueden acarrear los distintos usuarios que disfrutan del fútbol de forma pirata.

Por un lado, Tebas ha anunciado que el encuentro entre el conjunto madridista y el equipo catalán se disputará durante el próximo 21 de abril del 2024 a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. "El Clásico es el partido más importante entre clubes. Después de la final de la Champions, es el más importante de clubes que hay en el mundo. Esperemos que nos vuelvan a dar un gran espectáculo", aseguró el presidente de LaLiga en una entrevista concedida para Movistar Plus +.

Asimismo, Tebas explicó las posibles consecuencias para aquellos que observen el fútbol de forma pirata. "El juzgado mercantil de Barcelona ha decretado un Auto que todas las 'telecos' de este país están obligadas a dar a LaLiga los clientes que contacten con una serie de direcciones IP que LaLiga con su equipo antipiratería va a suministrar. Esas direcciones son donde se está retransmitiendo el fútbol gratis. Se sabrá quiénes están viendo el fútbol de forma ilegal", añadió.

"No es una multa, pero es una reclamación de daños y perjuicios porque estarán robando un contenido de pago y no se puede ver gratis. Nosotros requeriremos a estos clientes que no continúen haciéndolo porque si no se les reclamará daños y perjuicios por medio de los tribunales", finalizó el presidente de LaLiga.