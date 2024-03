Malu, hija de Míchel Salgado, estalla: "¿Por ser hijas de futbolistas, ni trabajamos, ni estudiamos, o cómo es esto?"

Malu Salgado ha empleado sus redes sociales para reivindicarse como artista, y ha cargado contra la prensa por un artículo del periódico 'La Vanguardia' titulado: "Por qué ser hija de futbolista supone un atajo para alcanzar la fama".

"Increíble lo que hay que leer y escuchar... ¿Por ser hijas de futbolistas, ni trabajamos, ni estudiamos, o cómo es esto? Lo de la prensa es de otro mundo", expresó la hija del mítico lateral derecho del Real Madrid, Míchel Salgado.

La joven artista ha trabajado durante años para llegar a lo más alto de la industria musical, participando con 17 años en el programa de televisión 'La Voz Kids', y llegando a firmar un contrato con RedOne, productor de Lady Gaga y Jennifer Lopez.

"Quiero opinar sobre el anterior artículo. No puedo evitar callarme como siempre. Se me cayó la cara cuando lo leí. E igual que la prensa puede hablar de mí, yo puedo defenderme. A toda la prensa española: nuestros padres ni trabajan ni estudian por nosotras", proclamó Salgado.

"En mi caso, ¿ha estado mi padre en el estudio grabando 12 horas diarias sin parar? ¿Ha sido él quien ha hecho mis exámenes finales en la universidad o ha estudiado 100 horas semanales? Es muy fácil hablar de nuestros padres cuando todo el esfuerzo lo ponemos nosotras para conseguir lo que queremos y lo que soñamos. Somos personas que tenemos sueños. Pero desafortunadamente, sea lo que sea a lo que decidamos dedicarnos, se nos va a criticar igual. Si no es por una cosa, es por otra", remarcó la cantante.

"Es muy difícil tener que estar demostrando lo que valgo constantemente y que la gente siga hablando de más sin saber. Yo sé lo que valgo. A veces estas cosas me afectan porque lucho cada día por mis sueños. Aparte, no sabéis lo que puede estar pasando una persona en su vida privada", explicó Salgado, cansada de defender su individualidad. "A los que me apoyáis, gracias de corazón. Y a los que no, mil gracias por motivarme mucho más para demostraros lo que puedo hacer y que puedo llegar muy alto siendo Malu Salgado. Gracias".