El desafío de Ancelotti a Hacienda al estilo Xabi Alonso: está convencido de su inocencia... pero se expone a ir a la cárcel

Carlo Ancelotti ha decidido desafiar a Hacienda. Después de que la Fiscalía solicitara cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador del Real Madrid por un presunto delito de fraude fiscal en los años 2014 y 2015, el italiano ha decidido rechazar la acusación e ir a juicio, exponiéndose así a entrar en prisión si finalmente es condenado.

"Es una vieja historia que empezó hace ocho años. La Fiscalía piensa que era residente y yo que no lo era", explicó el italiano, que opina que no tiene nada que esconder, tras el partido ante el RB Leipzig. "Estoy convencido que no era residente y que soy inocente", agregó.

Las acusaciones de fraude fiscal en el mundo del fútbol se han convertido en algo habitual. Por ellas han pasado jugadores tan ilustres como Cristiano Ronaldo o Leo Messi, y ambos aceptaron finalmente un acuerdo económico y una pena de cárcel que implicaba que no acabarán entre rejas si no reincidían.

"Siempre queda el cartucho del acuerdo. Con un acuerdo, no hay prisión", explica para 20 Minutos Toni Roca, abogado experto en derecho deportivo y director de Himnus. Efectivamente, es el desenlace más habitual. A él han acudido no solo Cristiano y Messi, también Luka Modric, Neymar, Diego Costa, Marcelo o Radamel Falcao, por citar algunos de los numerosos futbolistas o entrenadores que han preferido no jugársela y pagar una cantidad pactada para asegurarse de no acabar en la cárcel.

Pero la decisión de Carlo Ancelotti de ir a juicio sí tiene un precedente: el de Xabi Alonso. El ahora entrenador del Bayer Leverkusen fue también acusado de fraude fiscal entre los años 2010 y 2012, en su caso de cuando era jugador del Real Madrid, defendiendo su inocencia en todo momento. El tolosarra ganó el caso y el Tribunal Supremo confirmó en el pasado mes de octubre de 2023 su absolución, abriendo una vía hasta ese momento desconocida en el mundo del fútbol, donde la prudencia imperaba.

La decisión de ir a juicio implica, efectivamente, un riesgo: el de acabar en prisión. "Existe la posibilidad de que entre en prisión, sí. Si pierde el caso y se le condena a más de cuatro años, como pide la Fiscalía, acabaría en la cárcel", agrega Toni Roca sobre el caso de Carlo Ancelotti.

"Ahí estuvo el valor de Xabi Alonso", añade el letrado sobre la postura adoptada por el entrenador vasco. Una vía que ahora también abre Carlo Ancelotti, que convencido de su inocencia desafía a Hacienda como ya hizo el que fuera su jugador en el Real Madrid durante la temporada 2014-15.

La clave puede estar en la interpretación que se haga sobre la residencia fiscal del italiano, que dejó de ser entrenador del Real Madrid en mayo de 2015, pero que mantuvo el piso alquilado en la capital hasta el final del año.

"La Fiscalía le da mucha importancia al piso que tenía en Madrid, para ellos constituye un indicio de permanencia en nuestro país", explicó el abogado Emilio Cortés en El Partidazo de Cope. Sin embargo, Ancelotti considera que ya dejó de vivir en España en el mes de mayo, por lo que no cumplió los días de residencia suficientes para que tuviera que tributar en nuestro país.