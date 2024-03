El calendario que le queda a Rafa Nadal en 2024 tras su baja en Indian Wells: Montecarlo, Roland Garros, Juegos Olímpicos...

El mundo del tenis esperaba expectante el regreso oficial de Rafa Nadal a las pistas de Indian Wells. Sin embargo, un nuevo jarro de agua fría ha caído de lleno sobre el desierto californiano tras confirmarme una de las peores noticias para el torneo: el tenista español, finalmente, será baja y no participará en el primer Masters 1.000 de la temporada.

A pesar de haber jugado el encuentro de exhibición ante Carlos Alcaraz en Las Vegas, Nadal ha comunicado que no se encuentra listo para "competir al más alto nivel en un torneo tan importante". "Con gran tristeza tengo que retirarme de este increíble torneo en Indian Wells. Todo el mundo sabe cuánto amo este lugar y cuánto amo jugar aquí. Esa es también una de las razones por las que vine muy temprano al desierto para practicar y tratar de prepararme. He estado trabajando duro y practicando y todos ustedes saben que hice una prueba este fin de semana pero no me encuentro listo para jugar al más alto nivel en un evento tan importante. No es una decisión fácil, es difícil de hecho, pero no puedo mentirme a mí mismo y mentirles a los miles de fans. Los extrañaré a todos y estoy seguro de que el torneo será un gran éxito", añadió Rafa en su perfil oficial de Twitter.

Un contratiempo que podría tener relación con los problemas físicos que acarreó el manacorí durante el encuentro en Las Vegas frente a Carlitos Alcaraz, según explicó David Ferrer, actual capitán del equipo español de Copa Davis. Mundo Deportivo apunta que el ganador de 22 Grand Slams sufrió una pequeña contractura en la espalda, por lo que todo hace indicar que este nuevo percance es el verdadero causante de la baja de Rafa.

Nadal, a sus 38 años de edad y después de otro duro revés, no ha comenzado la temporada tal y como tenía previsto. Tras pasar un año prácticamente en blanco, el balear tenía todas sus esperanzas puestas en el 2024, pero la realidad fue totalmente opuesta a sus pensamientos y sus objetivos más cercanos. El mallorquín volvería a competir en el ATP de Brisbane para preparar el primer Grand Slam del año, el Open de Australia. Sin embargo, un microdesgarro en los cuartos de final ante Thompson obligó a Rafa perderse la cita en Melbourne. Tras este duro varapalo, volvía a afrontar con ilusión el torneo de Indian Wells, pero su estado físico, tal y como publicó el propio Nadal, sigue sin ser el adecuado para competir en un campeonato de este calibre.

El calendario de Rafa Nadal en 2024

La baja oficial de Nadal en Indian Wells reabre el debate de cuándo volverá a jugar uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Sin embargo, el regreso lo marcará su estado físico y las sensaciones que tenga el propio Rafa en las futuras sesiones de entrenamientos. Tras perderse el primer Masters 1.000 de la temporada, el ATP de Miami será el siguiente en el calendario y, con total seguridad, el manacorí tampoco estará presente en Florida. Todo hace indicar que su vuelta será a partir del inicio de la gira de tierra batida.

En condiciones normales, Nadal pondrá el foco en el Masters 1.000 de Montecarlo, un torneo que ha logrado en 11 ocasiones y que se celebrará del 7 al 14 de abril de este 2024. A partir de ahí, y según cómo se encuentre anímica y físicamente, el manacorí disputará los dos torneos por excelencia que existen actualmente en España: el Conde de Godó, del 15 al 21 de abril, y el Mutua Madrid Open, del 22 abril al 5 de mayo.

Roland Garros y los Juegos Olímpicos

Tras la disputa de los dos campeonatos españoles, el gran objetivo de Nadal en el calendario será Roland Garros, su torneo más fetiche y lugar dónde ha logrado coronarse hasta en 14 ocasiones. "Jugaré lo que pueda dentro de mi realidad y una visión objetiva. Tengo que ver en qué estado físico llego a la tierra para asumir los mínimos riesgos y llegar a Roland Garros en una condiciones óptimas", apuntó Nadal hace unos días. Quizás estas palabras tengan mucho que ver con la baja en Indian Wells, puesto que el español podría no arriesgar para llegar completamente sano al torneo de 'los mosqueteros' y a los Juegos Olímpicos, la competición más "increíble" que ha disputado el ganador de 22 grandes.

La cita olímpica en París se llevará a cabo del 27 de julio al 4 de agosto de este 2024, una fecha marcada en rojo en el calendario de Rafa, que sueña con conquistar otra medalla olímpica, como la que logró en Pekín y Río de Janeiro, y poner el broche de oro a una carrera marcada por un sinfín de lesiones y, sobre todo, por la infinidad de logros que han llevado al mallorquín hasta la gloria más absoluta del tenis mundial.