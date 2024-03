Rafa Nadal renuncia a Indian Wells: "No me encuentro listo para jugar al máximo nivel"

El español Rafa Nadal anunció este miércoles su renuncia al Masters 1.000 de Indian Wells al asegurar que no se siente listo para competir al máximo nivel.

"Es con mucha tristeza que tengo que retirarme de este fantástico torneo. Todos saben cuánto me gusta este sitio y cuánto me gusta competir aquí en Indian Wells", informó Nadal en una nota publicada por el torneo.

"He estado trabajando duro y entrenando y todos sabéis que he hecho una prueba este fin de semana, pero no me encuentro listo para jugar al máximo nivel en un evento tan importante", agregó.

"No es una decisión fácil. Es muy dura de hecho, pero no puedo mentirme a mí mismo y mentir a miles de aficionados. Os echaré de menos y estoy seguro de que este torneo será un gran éxito", concluyó.

Nadal, de 37 años, había disputado el pasado domingo un partido de exhibición en Las Vegas contra su compatriota Carlos Alcaraz, en el que había lucido un buen nivel de forma y en el que cayó pese a anular cinco bolas de partido.

El de Manacor, que accedía al cuadro principal con ránking protegido e iba a debutar el jueves contra el canadiense Milos Raonic, renuncia a un torneo que ganó tres veces en su carrera.

Es el segundo año consecutivo en el que Nadal no compite en Indian Wells. El último partido oficical de Nadal se remonta al cinco de enero en Brisbane, cuando sufrió una microrrotura muscular.

Su plaza en el cuadro principal de Indian Wells la tomará Sumit Nagal, de India.