Así es la vida en prisión de 'Sunny', la 'diva original' de la WWE: "Querían que les firmase mi ropa interior"

Una de las 'divas' más famosas de la década de los 90 en la WWE, Tammy Lynn Sytch, más conocida como Sunny, ha relatado cómo está siendo su vida en prisión tras haber sido condenada a 17 años de cárcel por provocar un accidente de tráfico bajo los efectos del alcohol y en el que murió un hombre de 75 años de edad.

"Una chica, créanlo o no, tuvo las pelotas de pedirme mi ropa interior. Quería que la firmara para poder llevarla a casa y venderla en eBay. Le dijo que eso no iba a suceder en absoluto", explicó la exluchadora de 51 años, conocida como 'la diva original' en el podcast Bird Calls.

Asimismo, Sunny, que se encuentra cumpliendo condena en el Correccional de Lowell en el Condado de Marion (Florida), también quiso destacar que echa "mucho de menos" el sexo en la cárcel: "Es como si volvieras a ser virgen, es una locura. Han pasado 22 meses sin mi pareja, y déjame decirte que es duro".

"Nunca me han gustado las chicas, nunca he besado a ninguna. Me gustan los hombres, pero cuando estás aquí no tienes opción. Si quieres algún tipo de afecto o conexión, es una cosa de chica a chica, no puedes elegir", aseguró la integrante en el Salón de la Fama de la WWE.

Por último, Tammy Lynn reconoció que algunas internas sintieron algo de "intimidación" tras conocer su ingreso en prisión: "Se sintieron intimidadas por mi fama. En realidad nadie viene a decirme nada, pero luego escucho a la gente hablar de mí...".