Lamine Yamal, entre algodones por sus problemas de rodilla pensando en el Nápoles

Associated Press/LaPresse

Dentro justo de una semana, el Barça recibe en Montjuïc al Nápoles en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Se trata del choque más importante para los culés este año en el momento más delicado de la temporada, alejados de la cabeza de LaLiga, sin Supercopa de España y hace tiempo eliminados de la Copa del Rey, y por ello intentarán prepararse a conciencia.

Eso incluye cuidar la salud de sus futbolistas al máximo, entre otras cosas por las recientes e inoportunas lesiones de Pedri y De Jong en San Mamés, que se suman a las ausencias de Gavi, Balde, Marcos Alonso y Ferran Torres. Llega el Barça por tanto en cuadro para medirse a un conjunto italiano que desde el cambio de entrenador (Francesco Calzona), previo a la ida en el Diego Armando Maradona, ha cogido mejores sensaciones y promete dar guerra.

Si a ello le sumamos que los culés apenas lograron sacar un empate a 1 en un choque previo en el que dominaron ampliamente el juego, y le unimos la inestabilidad defensiva que suele transmitir y exhibir el equipo entrenador por Xavi Hernández, podemos afirmar que no hay nada decidido y que el Barça deberá sudar la gota gorda para eliminar al vigente campeón de la Serie A.

Para lograrlo, como vienen haciendo en los últimos meses, los azulgrana se encomendarán a Lamine Yamal... con un ojo puesto en la enfermería. El chaval de 16 años lleva al menos dos meses echándose a la espalda la responsabilidad ofensiva de un equipo al que le cuesta horrores crear peligro y hacer gol, y se nota que por actitud, personalidad y desparpajo apenas le cuesta ser la estrella pese a no ser más que un adolescente.

Sin embargo, como sucedió con Pedri en su temporada de debut y le sigue pasando factura a nivel físico, el estrés, la fatiga y el cansancio están haciendo mella en su estado físico, en un cuerpo todavía en pleno crecimiento y desarrollo. Lamine lleva unas semanas arrastrando unas molestias de rodilla que ya le costaron no participar en el encuentro ante el Getafe, y que le hubiesen dejado en el banquillo ante el Athletic si no fuese por las lesiones de sus compañeros, y por eso no quieren correr ningún riesgo con él.

Contra el Getafe, afortunadamente para ellos, ni siquiera hizo falta que participase. Contra el Athletic, en cambio, incluso sin las lesiones y los contratiempos habría acabado teniendo minutos, pero muchos menos de los habituales. Y, ahora, contra el Nápoles, volverán a necesitarle al 100% porque es sin duda su jugador más desequilibrante. Por eso están tratando sus molestias con la máxima precaución posible.

Antes de ello deberán recibir en casa al Mallorca, partido nada sencillo, el próximo fin de semana. Yamal no está para nada descartado para el encuentro, pero Xavi no arriesgará lo más mínimo pese a tratarse de una prueba de fuego para medir los ánimos antes de recibir al Nápoles. Sólo en caso de absoluta necesidad, viendo si LaLiga se escapa definitivamente o no, Lamine disputará unos minutos.

Le viene bien el descanso, además, porque en verano hay Eurocopa y Juegos Olímpicos (como le pasó también a Pedri) y la realidad es que disputará ambas competiciones. No en vano, Lamine luce en su temporada de debut con el primer equipo números de auténtico veterano, poco recomendables a su edad. Es el segundo jugador de la plantilla que ha participado en más partidos empatado con Lewandowski en 36, y superado sólo por Gündogan, que lo ha jugado todo (39).

El problema de dejarle en el banquillo es lo que pierde el Barça sin él sobre el campo, aunque eso precisamente es lo que quieren conservar para la Champions. A su corta edad, en los 1.956 minutos que acumula vestido de corto, el canterano ha anotado cinco goles y ha repartido siete asistencias para ser uno de los baluartes ofensivos más importantes del Barça, pero lo que más asusta es el potencial que tiene para seguir batiendo récords, no solo de precocidad, toda su carrera, y para preservarlo deben cuidarle más que nunca.