Iturralde se enfrenta a Mateu Lahoz por su palo a Gil Manzano: "¿Y él también pitaba para los viernes?"

La polémica de Gil Manzano en el duelo entre Real Madrid y Valencia sigue causando furor. Tanto que ha llevado al enfrentamiento incluso a los colegiados, como es el caso de Eduardo Iturralde González y Antonio Mateu Lahoz, quienes ya han protagonizado más de una vez una confrontación de opiniones.

"Los árbitros pitan más de cara al viernes que de cara al fútbol", afirmó públicamente Mateu Lahoz, ahora comentarista, tras lo ocurrido con el pitido final que determinó el empate entre el conjunto che y el Real Madrid a pesar del gol de Bellingham.

Tras esas palabras, Iturralde González ha cargado contra él en el programa Conexión Liga. "Es muy complicado decir eso porque... ¿él también pitaba para el viernes? ¿Es el único que no pitaba para el viernes? ¿Los otros 19 sí y es el único que no pitaba para el viernes?", afirmó el excolegiado.

Además, le lanzó una advertencia a su excompañero por su salida del Comité Técnico de Árbitros: "Sólo te voy a decir una cosa. En esta vida, cuando salgas de un sitio, sal agradecido, no salgas resentido".

No es el primer choque que tienen. Hace unos meses ya hubo un intercambio de acusaciones por la expulsión de Mateu Lahoz a Sergio Canales y la sanción de cuatro partidos al entonces jugador del Real Betis, que finalmente fue levantada por la justicia ordinaria.

"Me alegro mucho de lo que ha salido hoy de Sergio Canales, le expulsé por dos protestas. Le saqué una amarilla y le dije repetidamente durante unos segundos que si seguía protestando se iba a ir. Si le han dado la razón es porque hoy en día no podemos coartar la libertad de expresión de una persona. En este caso él podía pensar que la expulsión era premeditada, pero a mí no me faltó al respeto porque yo tengo la conciencia supertranquila", dijo Mateu Lahoz cuando se dio a conocer esa decisión.

Entonces, Iturralde no se quedó callado y fue tajante con su respuesta: "La conciencia tranquila la tenemos todos los árbitros y tú no te puedes alegrar de una sentencia que va contra el colectivo".