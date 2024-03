La reacción de Ana Peleteiro a la lesión de María Vicente: "Me quedé en shock y tuve que ir a terapia, soy muy aprensiva"

La atleta Ana Peleteiro celebra estos días la gesta del Mundial de Glasgow en el que se hizo con el bronce en triple salto a pesar de su reciente natalidad, pero más allá de la alegría, la atleta gallega no se olvida de su compañera María Vicente, que se perderá los Juegos de París por la dura lesión sufrida en el mismo certamen.

"La lesión de María fue un jarro de agua fría, el primer día y a primera hora de la mañana", aseguró Peleteiro, que vio la prueba de su compatriota en directo. "Encendí la tele, lo vi en directo y me quedé un poco en shock", afirmó sobre unas imágenes que le llegaron a afectar personalmente.

"Siempre te afecta un poco mentalmente; como no competí el viernes, no me afectó en mi competición, pero sí que tuve que llamar a mi terapeuta para hacer un poco de terapia, soy muy aprensiva", desveló.

Más allá del mal trago inicial, Peleteiro quiso mandar un mensaje de esperanza a Vicente: "Le mandé un mensaje de ánimo. Es muy joven; una lesión de Aquiles ahora no es como hace 20 años, que era mucho más problemática. Posiblemente esté antes en la pista de lo que pensamos y de lo que ella misma espera. Estoy a tope con ella", zanjó al respecto.

Ana Peleteiro, en una nube

En lo respectivo a su éxito, Ana Peleteiro ha asegurado que la consecución del bronce en triple salto en los Mundiales de atletismo en pista cubierta de Glasgow, el primer éxito internacional tras ser madre, ha sido "como ganar otra vez la primera medalla", y ha avisado que va a "optar a todo" en los Juegos Olímpicos de París 2024, una cita para la que ha pedido "salud", ya que "el trabajo y el sacrificio" corren de su cuenta.

"Recuerdo mi primera medalla internacional absoluta, que fue en Birmingham, en un Mundial también, pero con muchísimo menos nivel, y recuerdo la adrenalina que sentí en ese momento. Es un poco lo mismo, pero sintiéndome mucho más acompañada", señaló.

Además, confesó que uno "nunca" se "acostumbra" a vivir momentos así. "Todos queremos resultados y cuando las cosas salen bien, es lo mejor", dijo, analizando la casualidad de que fue también en la ciudad escocesa donde se proclamó campeona europea. "Voy a tener que hablar con World Athletics para que hagan ahí todos los campeonatos, porque se ve que el 3 de marzo y Glasgow van de la mano y me sale todo bien. A ver si organizan más cosas allí", bromeó la española.