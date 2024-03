Antonio Lobato desmiente el presunto desprecio de Ferrari a Carlos Sainz: "No fue una fiesta, pero no lo dejaron solo"

El Gran Premio de Baréin tuvo en Carlos Sainz una de las principales sorpresas. Con los dos Red Bull en lo más alto del podio, el piloto español se coló como tercero tras una gran carrera. Sin embargo, parecía que el logro del de Ferrari quedaba eclipsado por la presunta actitud de su equipo, sobre todo después de que la escudería de Maranello le haya dejado sin asiento para 2025 por el fichaje de Lewis Hamilton.

Tras la carrera se hizo viral en las redes sociales un vídeo en el que aparecía Carlos Sainz bajando de su monoplaza sin ser recibido por mecánicos, operarios e ingenieros de Ferrari, lo que causó gran polémica.

Sin embargo, el periodista Antonio Lobato, a través de las redes sociales, ha querido desmentir ese presunto desprecio de Ferrari a Sainz explicando lo que realmente sucedió al concluir ese Gran Premio.

"Se ha hecho viral esta imagen y se ha dicho que Ferrari dejó solo a Carlos Sainz cuando llegó a meta tras ser tercero en Baréin. No es cierto", arranca diciendo el narrador de DAZN.

"Aunque es verdad que no fue una fiesta, en el otro lado del parque cerrado estaban algunos mecánicos, los ingenieros de Carlos, gente de marketing, algunos invitados y también Frederic Vasseur. La imagen es engañosa e, insisto, aunque no fue una fiesta, a Carlos no lo dejaron solo", ha sentenciado Lobato.