Qué significan las siglas MMA en español

El luchador Ilia Topuria está revolucionando el deporte español. El hispano-georgiano se ha proclamado campeón del mundo de la UFC y con su éxito ha traído a la palestra una disciplina deportiva casi desconocida hasta ahora por el público general, las MMA. Aunque mucho se está hablando hoy en día de este deporte, probablemente muchos todavía no saben qué significan exactamente las siglas "MMA" en español.

Las siglas "MMA" hacen referencia al vocablo inglés "Mixed Marcial Arts", que en español significa "Artes Marciales Mixtas". Se trata de un deporte de lucha de reciente creación en el que se combinan diferentes disciplinas como el boxeo, el jiu-jitsu, el grappling, el judo, el muay thai o la lucha olímpica. Los combates se disputan en una jaula, en la que los luchadores compiten durante tres asaltos de cinco minutos (o cinco asaltos si se trata de una pelea de campeonato) en busca de la victoria. Las peleas están supervisadas por un árbitro, que vela por el cumplimiento de las normas y la seguridad de los deportistas.

Los orígenes de las MMA no están del todo claros, aunque se suelen vincular al vale tudo brasileño y el shoot wrestling japonés. No obstante, no fue hasta los años noventa cuando las artes marciales mixtas se popularizaron como tal con el primer evento de UFC en 1993 y la creación de PRIDE, promotora japonesa de MMA, en 1997. Actualmente GAMMA es el órgano rector internacional de las MMA y su objetivo es desarrollar y liderar el conocimiento global de este deporte.

A pesar del gran éxito de 'El Matador' Topuria, las MMA son una disciplina todavía muy minoritaria en España, donde por el momento sólo cuenta con aproximadamente 800 licencias en España. Las artes marciales mixtas son un deporte de combate moderno y con público muy joven. Se caracteriza por su espectacularidad y su carácter mediático, así como por su inmediatez y su facilidad para convertirse en viral, por lo que su proyección es muy alta.