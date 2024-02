Entrevista

En los últimos meses hemos visto cómo las MMA ganan aficionados a velocidad de vértigo gracias a la presencia de españoles en UFC, como Dani Bárez, Joel Álvarez y, sobre todo, Ilia Topuria. Para analizar este fenómeno 20minutos ha entrevistado en exclusiva con Pablo Ortín, entrenador de la selección española de MMA y head coach de la Escuela Santa Dolores en Emporio Boxing. Hablamos, por tanto, de Topuria, pero también de la evolución y el estado de las MMA en España, de su relación con el boxeo y de los gimnasios.

Tenemos que empezar por la actualidad. ¿Cómo viste el combate por el cinturón de Ilia Topuria y qué lectura haces de su victoria?

La victoria me pareció impresionante, de una madurez tremenda. Un combate que Volkanovski tenía bien preparado: mantener la distancia larga, chutar, molestarle, cargarle con la pierna, trabajo sobre el jab... pero Topuria estuvo seguro y muy tranquilo. Fue muy buena pelea. Hay que darse cuenta de que el rival era Volkanovski, que ha ganado tres veces a Max Holloway, que estaba invicto en el peso, que es una bestia y lo ha aniquilado.



También me parece impresionante la potencia con la que pega, creo que es el pegador más duro de la categoría y a lo mejor de la siguiente. Incluso genera miedo en la cara de los rivales cuando sienten las manos, aunque no les noquee. Y hay que darse cuenta de que todas las peleas en las que ha noqueado no lo ha hecho a medias, no, es que les apaga las luces completamente.



Además, luego todo la repercusión mediática que está teniendo puede hacer que las MMA crezcan bastante en España.

Para quienes lleváis más tiempo en esto supongo que ya conocías a Ilia Topuria de antes…

Sí, por ahora este es un mundo muy pequeño. Ilia y su hermano eran unos chicos de Alicante que venían de Georgia y que hacían buena lucha. El Topuria que vemos ahora, de todas formas, no es el mismo que el del principio. Antes no tiraba tantas manos o pateos. Entraba, derribaba, conseguía una buena posición y ganaba. Sus primeras seis victorias en profesional llegaron más o menos así.



Pablo Ortín, junto a la luchador Mohamed Amajjoud, en el Mundial de MMA de 2022 AEMMA

Pero tú empezaste en las MMA mucho antes que Topuria...Empezamos en MMA cuando no existía el MMA. Hacíamos Kung Fu Sanda, que es como Kick-Boxing pero con derribo. Empezó a haber suelo, a oírse de Fabricio Berdún, había primeras noticias de un campeonato en Japón que se llamaba Pride, que era como UFC pero en ring. Era mejor que UFC al principio, pero luego lo compró UFC.



Y luego se empezó a ordenar todo: las peleas, las normas… Empezamos a hacer las primeras veladas de MMA. Cada uno tenía unas reglas, era un poco confuso. Poco a poco empezaron a llegar las federaciones fuertes apoyadas por UFC y toda la normativa se recopiló y se peleaba en todos los lugares igual. Luego ya se empezó a extender y está creciendo mucho en España. Ahora mismo, con lo de Topuria, hemos llegado al momento de mayor apogeo de las MMA en este país. Creo que las MMA incluso se están comiendo al boxeo y a otros deportes de contacto con velocidad.



¿Cómo fue el proceso de integración? ¿Empezaste con Kung Fu Sanda, pero luego fuisteis incorporando el resto de disciplinas (el jiu-jitsu, el wrestling, la lucha… )?Básicamente entrenando. Entrenábamos muchas disciplinas: un día venía un judoka y peleábamos contra él. Luego llegaba un wrestler que había estado entrenando muchos años con la selección y también nos enfrentábamos a él. Otro día venía un jugador de rugby… y así fuimos poco a poco. Antes no había internet como tal, no había tutoriales ni nada de eso. Te ibas juntando con gente que sabía diferentes cosas y nos juntábamos y peleábamos. De eso nos nutríamos. Luego también de las peleas, que por aquel entonces las veíamos en DVD.



Pablo Ortín acompaña al octágono al luchador Javi Cabrera en AFL 30. AFL

Ahora que ya están todas las disciplinas completamente integradas, ¿qué te parece más importante? ¿El striking, el físico o la lucha?

Para que te hagas una idea, en la categoría amateur, donde todavía faltan muchas habilidades por adquirir y desarrollar, el que suele ganar es el luchador. Para mi la lucha es muy importante en MMA, no porque sea definitoria, sino porque te mantiene donde quieres: Si tu eres un buen striker pero sin defensa de lucha, te van a poner en el suelo; si eres un buen grappler pero no consigues derribar a nadie, no vas a poder utilizar tus habilidades… básicamente la lucha te permite estar donde eres bueno y donde quieres estar.

¿Cuál es el peso de un entrenador en una pelea? En los últimos meses hemos visto que el papel de entrenadores como Nicksick, que trabaja con Ngannou o Ciryl Gane, ha sido decisivo.

En este deporte, si el entrenador es bueno, es muy importante. La táctica en MMA es un 90% de la pelea. Si no hay táctica es un deporte que se hace demasiado imprevisible. Hay muchos peleadores que son peores que otros, pero ganan porque tácticamente lo hacen mejor. Eso no pasa en boxeo ni en otras artes marciales. Si ves la cuota de las apuestas siempre están muy igualadas, no como en boxeo donde el favorito está mucho más arriba.



¿Se necesita haber sido un buen peleador para ser buen entrenador?

Yo creo que el entrenador no tiene que haber sido peleador. Pasa como en el fútbol, donde muchos han sido grandes jugadores, pero luego no entrenan bien, no saben llevar a un grupo ni saben hacerse seguir. Un entrenador tiene que ser capaz de ver el diamante en bruto, tiene que saber hacer que confíen en él a ciegas. El entrenador tiene que ser buen preparador físico, buen preparador mental.



Pablo Ortín durante un combate del luchador Mohamed Amajjoud en el Mundial de MMA de 2022 AEMMA

¿Un mismo entrenador vale para diferentes luchadores?

Si es bueno, sí. Aunque tienes que saber tratar a cada uno de forma diferente. Yo con cada uno de mis luchadores me comunico de una manera, cada uno tiene sus necesidades y sus ritmos. Cada persona es un mundo y los peleadores entran al octágono solos. Por eso hay que ver las potencialidades de cada uno y sacarlas a tope. Cada uno con lo que se les da bien y lo que les gusta.



¿Qué tiene que pensar una persona a la hora de elegir un gimnasio?

Depende lo que quiera. Si es por salud, que pruebe y que disfrute. Si lo que quieres es competir y profesionalizarte, lo ideal es buscar referencias, elegir un gimnasio en el que haya competidores y, sobre todo, probar. A lo mejor no hay química, no te comunicas bien… Te tienes que sentir a gusto, tienes que sentir que están contigo. Preparar una pelea es un proceso largo que lleva mucho trabajo: ver los vídeos de las peleas, estudiar a los rivales, preparar una estrategia, desarrollarla y ver cómo funciona. Necesitas un equipo estructurado para trabajar bien.



¿Cómo se gestiona una mala relación con gente del gimnasio en un deporte de contacto?

Bueno, eso va en el sueldo. Vas a tener que entrenar y pegarte con una persona tanto si te cae bien, como si te cae mal. Hay que gestionarlo bien, porque es un deporte muy emocional y, aunque las relaciones no sean las mejores, siempre debe haber respeto. Además, siempre estás ayudando a que tu compañero trabaje y gane su pelea, así que al final se lo agradeces porque te ayuda a trabajar y a mejorar.



En Rusia los niños entrenan desde los cuatro años, en España jugamos al fútbol"