Adesanya quiere la revancha con Strickland… después de pelear con Du Plessis

Israel Adesanya decidió tomarse un periodo de descanso tras su derrota ante Sean Strickland en septiembre del año pasado. El anterior campeón del peso medio, que ha dominado la división desde mediados de 2019, necesitaba un tiempo para recomponerse y encaminar la última etapa de su carrera. Sin embargo, 'The Last Stylebender' ya está listo y —aunque muchos rumores los situaban en la pelea estelar de UFC 300— sólo queda confirmar la fecha de su esperado regreso.

Parece que el neozelandés de origen nigeriano se enfrentará en su regreso al actual campeón de la división, Dricus Du Plessis, con quien tiene una rivalidad que se remonta desde tiempo atrás. El sudafricano no dudó en retar a Adesanya tras enfundarse el cinturón de campeón e Izzy tampoco titubeó al aceptar el desafió. No obstante, parece que el ex campeón también está deseoso de una revancha contra Sean Strickland, tal y como expresó en el podcast de Theo Von.

"Sólo sé que la pelea contra Strickland sucederá. Ahora estoy en un buen lugar en cuanto a salud y mentalmente, y sé exactamente lo que pasó en esa pelea que simplemente no fue para mí. Es un gran luchador, también es un buen campeón. ¡Qué reinado! Quiero decir, hizo lo que hizo. Él hizo lo que hizo. Mira, incluso la forma en que me golpeó fue espectacular. Era su momento", explicó Adesanya en la entrevista.

Strickland vence a Adesanya en UFC 293 X UFC Español

Su derrota contra Strickland fue del todo inesperada. Contra todo pronóstico, el norteamericano dio una lección de striking a un Izzy al que se vio fuera de la pelea en todo momento e incluso pudo haber sido noqueado en el primer asalto.

La trilogía

Otro de los luchadores que han pedido el regreso de 'The Last Stylebender' ha sido Alex Pereira. El actual campeón del peso semipesado lo tuvo claro tras su victoria ante Jiří Procházka. Y es que el brasileño quiere resarcirse de la brutal derrota que sufrió en su último encuentro con el nigeriano en abril del pasado año. De hacerse realidad, no hay duda de que se trata de una de las trilogías más esperadas por los fans de las MMA.