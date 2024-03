Kristin Harila parte hacia el peligroso Shisha Pangma para encontrar los cadáveres de dos amigos

El 7 de octubre de 2023 murieron cuatro personas en la decimocuarta montaña más alta del mundo, el Shisha Pangma (8.027 metros), ubicada íntegramente en el Tíbet. Aquel sábado trágico, durante el ataque a la cima, en el que la mayoría de la gente se dio la vuelta por las peligrosas condiciones en la montaña, hubo dos mujeres estadounidenses que por separado siguieron ascendiendo hacia la cumbre junto a sus sherpas, motivadas por competir por quién de las dos iba a ser la primera mujer de su país en completar los catorce ochomiles.

Ese día, sobre las 11 de la mañana, una avalancha golpeó primero a Anna Gutu y a su guía nepalí Mingmar Sherpa a la altura de 7.800 metros, matándolos. La otra tragedia ocurrió dos horas más tarde, unos 80 metros debajo de la cima: en esta última desaparecieron Gina Marie Rzucidlo y su sherpa, el famoso Tenjen Lama.

Las autoridades chinas, que durante los cinco años anteriores habían emitido un solo permiso de escalada (en 2019 para Nirmal Purja y sus compañeros), ordenaron suspender la actividad en la montaña para todos los equipos nada más suceder la tragedia.

Dos desaparecidos

Después de las dos avalanchas y antes de abandonar la montaña, los sherpas consiguieron bajar los cuerpos sin vida de Gutu y Mingmar a uno de los campos inferiores, pero hasta donde se conoce la historia, los dos muertos siguen en el Shisha Pangma. Las otras dos personas. Rzucidlo y Tenjen Lama, permanecen desaparecidos.

Tenjen Lama fue un sherpa destacado, con una treintena de ascensiones realizadas a ochomiles como empleado guía. Pocos meses antes había guiado a la deportista noruega Kristin Harila por las montañas más altas del mundo, consiguiendo coronar ambos los catorce picos de más de ocho mil metros en un récord de 92 días. Harila siempre recalcó la gran estima que le tenía a Tenjen Lama, con el que tuvo una gran amistad.

Kristin Harila quiere encontrarlos

En esta primavera, Harila tiene la intención de volver al Shisha Pangma para buscar los cuerpos de Rzucidlo y de Tenjen Lama. La noruega inició un 'gofundme' para poder recolectar dinero para esta operación de búsqueda y repatriación de los cuerpos, indicando el objetivo de reunir en torno a 280.000 euros, cantidad de la que de momento tiene recaudados unos 8.105 euros.

Harila trabaja intensamente en poder volver a llevar a cabo este plan y todo indica que dentro de un mes partirá hacia el Shisha Pangma, el pico más bajo de los catorce ochomiles, pero no menos peligroso que los otros.

"No es un secreto que mi vida ha sido muy difícil últimamente. En sólo un mes voy al Tíbet, al Shisha Pangma, para encontrar a (Tenjen) Lama. Para llevarlo a casa. Estoy tratando de prepararme, pero aunque lo encontremos en la avalancha, él no va a venir a casa con nosotros vivo. Esto me rompe el corazón", escribió recientemente en sus redes sociales.

Por encontrarse en territorio chino generalmente existen dificultades a nivel de permisos de escalada y acceso a la montaña. El Shisha Pangma fue el último ochomil en ser ascendido, hito realizado por una expedición china el 2 de mayo de 1964, catorce años después de la primera ascensión del primer ochomil, el Annapurna I (en 1950, por los franceses Maurice Herzog y Louis Lachenal).

Varios desaparecidos a lo largo de la historia

Durante su historia de escalada al menos 35 montañeros perdieron la vida en el Shisha Pangma. Las caídas en grietas y las avalanchas fueron las causas más frecuentes en estos accidentes mortales. De esa treintena de víctimas a lo largo de los años, diez montañeros fueron declarados desaparecidos. La búsqueda de los cuerpos es una labor muy complicada, peligrosa y a la vez con poca probabilidad de éxito. Muy pocas veces encuentran a los desaparecidos en avalanchas.

En octubre de 1999, tres americanos, uno de los mejores alpinistas del mundo Alex Lowe, junto a a Conrad Anker y David Bridges, fueron gopeados por una avalancha causada por la caída de un enorme serac mientras intentaban llegar a la cima del Shisha Pangma. Anker sobrevivió pero Lowe y Bridges desaparecieron. Pasaron 17 años hasta que en 2016 Ueli Steck y David Göttler encontraron los cuerpos de Lowe y Bridges encastados en un bloque de hielo que empezó a salir a la superficie.