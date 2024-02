Laia Palau contesta a la opinión de Rafa Nadal sobre el feminismo: "Siempre va a cobrar más un hombre que una mujer si no inviertes"

Han pasado dos semanas desde que Rafa Nadal se sentó en El Objetivo de Ana Pastor, pero todavía no se han olvidado sus declaraciones sobre el feminismo. Quien sigue recordando aquello es Laia Palau, exjugadora de baloncesto y actual mánager de la selección española femenina.

"Si me preguntas si soy feminista, te digo: ¿qué significa feminista? Si me dices que significa opinar que un hombre y una mujer tengan las mismas oportunidades, soy feminista. Hablamos de cosas lógicas y normales, pues claro que quiero la igualdad. Y para mí eso no reside en regalar; si Serena Williams genera más que yo, quiero que gane más que yo", afirmó entonces Rafa Nadal.

Tras esas palabras, Palau le ha respondido en Espejo Público, donde ha asegurado que hace falta mucha inversión para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en el deporte.

"La cuestión de la igualdad no es una cosa de 'hoy me tienes que dar lo mismo que tú recibes', es una cosa que tiene que empezar desde el inicio. Mi palmarés o mi trayectoria en el mundo del baloncesto es similar a la de otros y obviamente no he percibido el mismo salario", arranca diciendo la ganadora de 12 medallas con España y de 2 Euroligas en Valencia y Praga.

Atendiendo a que "estamos en una sociedad capitalista", considera que "si tú no pones estructuras para que ese producto se venda, sea chulo o para que la gente hable de ello, no vas a sacar un rendimiento".

Y sobre los salarios de las deportistas sentencia: "Siempre va a estar cobrando más un hombre que una mujer porque no estás invirtiendo en ese producto".