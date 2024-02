España quiere otro título: se mide a Francia en la final de la Nations League femenina

España busca este miércoles (19 horas) su segundo título en menos de un año. Tras proclamarse campeonas del mundo el pasado mes de agosto en Sídney, el combinado ahora dirigido por Montse Tomé busca certificar su dominio en el fútbol continental y mundial logrando llevar a sus vitrinas el primer trofeo de la recién estrenada Liga de Naciones femenina, cuya final disputa ante Francia en La Cartuja sevillana.

Tras certificar el billete para los Juegos Olímpicos de París 2024 con una goleada el viernes ante Países Bajos (3-0), las jugadoras españolas quieren ahora poner la guinda en un partido en el que parten como favoritas, pero en el que no deberían fiarse de la poderosa selección gala.

Francia, que se estrena en una final internacional en la categoría absoluta femenina, tiene, no obstante, la misma ilusión que la Roja en ser campeona y más después de la gran fase de clasificación que ha desarrollado en este torneo y el buen partido de semifinales que hicieron en Lyon ante Alemania (2-1).

Además, el equipo bleue tiene un histórico de enfrentamientos con el español que es claramente favorable, ya que, de trece partidos ha ganado diez, empatado tres y no ha perdido hasta ahora ninguno, con el último precedente en agosto de 2019, un amistoso en Clermont-Ferrand con triunfo local por 2-0, con goles de Eugénie Le Sommer y Estelle Cascarino, dos jugadoras que están en Sevilla para este nuevo encuentro.

En su banquillo, Francia cuenta con Herve Renard, un hombre de gran prestigio internacional y que ha revitalizado a una selección que en el pasado Mundial no pudo pasar de los cuartos de final.

Por su parte, Montse Tomé ha vuelto a contar en estos días de trabajo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) con Alexia Putellas y Tere Abelleira y confirmó en rueda de prensa que ambas jugadoras están disponibles para el partido. Eso sí, en el caso de la doble Balón de Oro, su presencia es más que complicada, pues lleva más de tres meses sin jugar y no se quiere forzar con su regreso.

En cualquier caso, parece que tanto Renard como Tomé darían continuidad a las once titulares que dispusieron en semifinales y que dieron un buen rendimiento que esperan que continúe hoy en La Cartuja, estadio en el que se espera que se logre un nuevo récord de asistencia en España para ver a la selección femenina. El viernes pasado, 21.856 espectadores presenciaron el duelo ante Países Bajos, pero el aforo del campo sevillano (60.000) hizo que el estadio presentara un aspecto algo desangelado.

Las jugadoras, con Aitana Bonmatí a la cabeza, han reclamado nuevamente un mejor trato a la selección femenina –se cambió la sede apenas dos semanas antes– y se espera una mayor presencia de público para llevar a España en volandas hacia otro título.