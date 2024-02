Qué necesita Ilia Topuria para obtener el DNI español y qué pasaría con su nacionalidad georgiana

"Mi sueño sería conseguir mi DNI español, mañana pienso pedírselo en persona al presidente, a ver si me puede ayudar", reveló Ilia Topuria este lunes en El Hormiguero. Y es que El Matador, pese a pregonar a los cuatro vientos su amor por España y su sentimiento de pertenencia con nuestro país, no tiene la nacionalidad española.

El campeón de peso pluma de la UFC nació en Halle (Alemania), pero tiene la nacionalidad georgiana, de donde son originarios sus padres y donde residió entre los siete y los 15 años.

Fue con esa edad con la que su familia puso rumbo a Alicante para iniciar una nueva etapa. Doce años han pasado desde entonces y la ciudad alicantina sigue siendo su hogar. "Yo me siento súper español y también me siento georgiano", dejó claro hace unos meses, explicando que "mis padres vienen de Georgia, mi sangre es georgiana, pero yo he madurado en España, mi profesión la encontré allí, mi pasión; mi familia vive allí, mi hijo vive allí, mi casa está en España, también mis amigos".

Y ese sentimiento lo confirmó al tumbar a Volkanovski y besar la bandera de España para celebrar su cinturón. También con sus palabras al aterrizar en Madrid, donde tuvo que acceder al aeropuerto a través de Inmigración y se acordó de Pedro Sánchez: "Cuando aterrizaba el avión y pensaba que tenía que pasar por el lugar donde pasan todos los extranjeros y no por donde pasan los españoles, y que no haya recibido una felicitación por el líder de nuestro país, me dolía en el corazón, pero esto no cambia el amor que yo le tengo a España".

Qué necesita Topuria para obtener la nacionalidad española

Los 12 años de residencia en España ya deberían haber otorgado a Ilia Topuria la nacionalidad española, algo de lo que ya está más cerca que nunca, tal y como ha anunciado el presidente del Gobierno tras recibirle en La Moncloa este martes: "Tu esfuerzo, dedicación y perseverancia te han llevado a cumplir uno de tus sueños. El segundo también se hará muy pronto realidad. Tu amor por España se reflejará en tu DNI español".

Según el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, una persona puede obtener la nacionalidad española de varias formas: habiendo residido en España durante 10 años de manera continuada, por Carta de Naturaleza —otorgada por el Gobierno mediante un Real Decreto—, por posesión de Estado —quien haya poseído y utilizado la nacionalidad española durante 10 años y haya tenido un Título legal inscrito en el Registro Civil—, o por opción (quienes estén o hayan estado sujetos a la Patria Potestad de un español, o personas de padre o madre español nacido en España).

Qué pasaría con su nacionalidad georgiana

Si, finalmente, Ilia Topuria obtiene la ciudadanía española, podría tener que renunciar a la nacionalidad georgiana, pues España no tiene convenio de doble nacionalidad con dicha nación.

"No es necesario que renuncien a su nacionalidad quienes fueran naturales de Países iberoamericanos, de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal", detalla el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en su página web, en la que especifica que "se consideran Países iberoamericanos a estos efectos aquellos en los que el Español o el Portugués sean una de las lenguas oficiales", así como que "Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago y Guyana no se consideran iberoamericanos mientras que Puerto Rico sí".

La Constitución georgiana, además, no permite a sus ciudadanos obtener la doble nacionalidad con otro país, aunque esto no tendría por qué significar obligatoriamente que del luchador tenga que renunciar a una de ella. ¿La razón? Su presidenta, Salomé Zurabishvili, tiene el poder de conceder una medida de gracia y permitir esa doble nacionalidad.