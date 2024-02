Pedro Sánchez le concede a Ilia Topuria su gran deseo: "Tu amor por España se reflejará en tu DNI"

Pedro Sánchez recibió este martes a Ilia Topuria en la Moncloa algo más de una semana después de que el hispano-georgiano se proclamará campeón del peso pluma de la UFC, y el presidente del Gobierno le garantizó que le concedería el DNI español, uno de los grandes deseos que había expresado el luchador en los últimos días.

"Tu amor por España se reflejará en tu DNI español", afirmó Sánchez en un encuentro marcado por la cordialidad y en respuesta a una petición de Topuria en la noche anterior, cuando visitó El Hormiguero.

"Mi sueño sería conseguir mi DNI español", le aseguró el luchador, que lleva ya 15 años viviendo en Alicante, a Pablo Motos este lunes. "Pienso pedírselo en persona al presidente, a ver si me puede ayudar", agregó Topuria, que ya sabía que a la mañana siguiente iba a visitar la Moncloa.

El encuentro entre Pedro Sánchez e Ilia Topuria estuvo marcado por la cordialidad y a ambos se le vio una actitud afable, pese a que el luchador se había quejado, la semana anterior, de no haber recibido una felicitación del presidente del Gobierno español.

"No haber recibido una felicitación del líder de nuestro país sí que me ha dolido un poco, pero eso no cambia mi amor por España", aseguró el pasado jueves a su llegada al aeropuerto madrileño de Barajas. Sin embargo, en la Moncloa hubo buena sintonía entre ambos... aunque Pedro Sánchez no recibió un regalo de Topuria, como si lo hicieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.