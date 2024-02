¿El mejor ensayo en la historia del rugby? Así fue la increíble jugada de Dakuwaqa, el fijiano que corrió 100 metros en 19 segundos

El jugador Peniasi Dakuwaqa, actual jugador del Stade Français, se ha hecho viral entre los fanáticos del rugby tras protagonizar una de las mayores jugadas que se recuerdan en la historia de este deporte. El jugador nacido en Fiyi (Oceanía) corrió más de 100 metros para convertir el "mejor try individual" de todos los tiempos.

Dicha escena se produjo durante el minuto 66 del encuentro correspondiente de la jornada 16 entre el Stade Français y Racing 92. Peniasi, apodado 'The Flash' por su gran rapidez y habilidad, cogió la pelota y entró a toda velocidad en su propio campo. Después de evitar un tackle de Wenceslas Lauret, jugador del Racing 92, superó los palos y comenzó una jugada que quedará incrustada en la retina de todos los seguidores que asistieron al Estadio Jean-Bouin (París, Francia).

El jugador oceánico, además, se tomó el lujo de realizarse un autopase para dejar en el camino a un rival que estaba siendo asistido sobre el césped por los servicios médicos. De esta forma, y después de completar los más de 100 metros en una jugada que quedará para el recuerdo, Dakiwaqa consiguió el try (el quinto en la que va de temporada) y sumó puntos claves para quedarse con el triunfo de su equipo por 27-11 ante el Racing 92.

Brad Weber, integrante de los All Blacks y compañero de equipo de Peniasi, fue uno de los primeros en reaccionar tras conseguir anotar el "mejor try de la historia": "He visto bastantes tríes en mi carrera, pero nunca había visto una hazaña individual así. Fue un placer ver a 'Flash' hacerlo en vivo".