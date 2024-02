Ancelotti, contundente tras cancelar el cambio de Arda Güler: "Si no lo entiende..."

El Real Madrid se impuso al Sevilla este domingo con un golazo de Luka Modric y tres puntos muy importantes para el club blanco que podrían ser decisivos. Un encuentro en el que, entre otras cosas, el VAR volvió al ser el protagonista, así como unas cuantas polémicas más. Los aficionados aplaudieron la decisión de Ancelotti al sacar al croata, quien fue el mejor del partido y decisivo. Aunque muchos no entendieron el motivo por el cual el técnico italiano no sacó a Arda Güler cuando sí estaba previsto.

El técnico italiano tuvo calentado al joven turco durante varios minutos, no obstante, finalmente decidió no sacarle en un día en el que además cumplía 19 años.

Ancelotti habló sobre dicha decisión en la rueda de prensa posterior al encuentro y zanjó cualquier tipo de duda: "Tenía un pensamiento antes del gol de Modric y después del gol tenía otro pensamiento. Creo que él lo entiende y si no lo entiende no pasa nada, pero no tengo que dar explicaciones".

Ancelotti respondió serio y contundente sobre el motivo por el cual no le sacó y es que el gol de Luka cambió su decisión. Gol que fue el primero y el único del partido. La decisión del entrenador sorprendió a los aficionados, especialmente porque en la rueda de prensa anterior al partido, Ancelotti defendió al turco y su escasa participación en el once.

Y es que los números no engañan, ya que Güler tan solo ha jugado 25 minutos en Liga, repartidos entre tres encuentros: Las Palmas (9 minutos), Girona (13) y Rayo (apenas 3).

Asimismo, en la Copa del Rey ha jugado 59 minutos ante la Arandina, donde se pudo ver su calidad y atrevimiento. Además, de nueve minutos ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España. Es decir, en total ha disputado poco más de un partido entero. Aunque es cierto que hay que tener en cuenta que es un jugador muy joven y que ha pasado por numerosas lesiones, algo que también ha sido determinante a la hora de jugar menos.