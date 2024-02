Se hace público un vídeo inédito de Topuria antes del combate contra Volkanosvki

Ilia Topuria es el nuevo campeón del mundo de peso pluma de la UFC. Los focos le siguen incesantemente desde que se convirtió en el primer luchador español en conseguir semejante hazaña. Y es que 'El Matador' no sólo ha sorprendido al mundo con sus habilidades dentro del octágono, sino con su seguridad aplastante, su filosofía de vida y su espiritualidad.

Se han repetido las espectaculares imágenes del KO una y otra vez, pero ahora también ha salido a la luz un vídeo inédito en el que se puede ver a Topuria justo antes de salir a pelear. El luchador está esperando su turno en los pasillos del Honda Center de Anaheim, en California, y mientras se le escucha rezar: "Dios está conmigo, él me preparó para esto, él está conmigo. Me hizo rápido, fuerte, trabajador, soñador, realizador. Es hora de cumplir este sueño. Él ganará esta batalla por mí. Sólo ven mi cuerpo, pero él ganará esto por mí, ya lo verán. Fe. No hay miedo. No puedo sentir eso. Todas las cosas buenas están al otro lado del miedo. La victoria es mía, ya está decretado. Está escrito. Voy a ganar de forma espectacular".

Buenos días.



Ilia Topuria, rezando y manifestando su victoria y su Fe antes de hacer la salida hacia el octógono a arrebatarle el cinturón a Alexander Volkanovski.#UFC298 🌹 pic.twitter.com/v5Z0GiGNp1 — Cruzetus. (@Cruzetus) February 22, 2024

El peleador hispano-georgiano ha manifestado en numerosas ocasiones la importancia que tiene para su carrera deportiva la meditación. Tampoco ha tenido reparos en hablar sobre su psicólogo y su preparación psicológica. Además, también es habitual que mencione su fe (cristiana) y siempre se santigua antes de entrar al octágono.

Hombre de fe

Ayer en la rueda de prensa que concedió en Barajas justo al llegar a España, un periodista preguntó al deportista acerca de la relevancia de la figura de Dios en su vida y su carrera. La respuesta de Topuria fue inequívoca. “Para mí lo supone todo, Dios ha sido el que me ha dado una identidad, el que me da la paz y la calma en los momentos que más necesito porque acudo a él y solamente pongo mi fe en todos los propósitos que él tiene para mí. Me considero como un hijo suyo. Entonces, si mi padre es el dueño de todo, yo soy el heredero, así que considero que, en parte, el mundo me pertenece, ¿por qué no?", aseguraba el campeón de UFC.

Si había alguna duda, ahora está resuelta: Ilia Topuria es el mesías de las MMA.