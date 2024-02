Demetrious Johnson, excampeón de UFC, sobre la revancha de Volkanovski: "Tendría que huir de Topuria durante 25 minutos"

Demetrious Johnson, ex campeón de UFC y de ONE Championship, y una de las voces más respetadas de las MMA, ha reflexionado sobre la pelea entre Alex Volkanovski e Ilia Topuria y no tiene buenas noticias para el australiano. De hecho, el antiguo rey del peso mosca ha dejado claro que las opciones de Volkanovski de ganar a Topuria son muy limitadas.

En una entrevista, el antiguo campeón de UFC ha señalado que no cree que Volkanovski deba retirarse pero que debería pensar bien con quien se enfrenta. "¿Debería Volkanovski retirarse? Vi su rueda de prensa y parece que todavía tiene el espíritu de querer luchar. Pero la pregunta es cuándo y con quién", ha reflexionado el luchador.

Desde su punto de vista, el australiano no tiene armas suficientes como para ganar al actual campeón del peso pluma. "En la rueda de prensa Volkanovski parecía que se estaba quejando de que estaba empezando a sacar más cosas en la pelea y justo llegó el KO. Pero este es su problema, que si Ilia le toca le va a noquear, así que no sé qué otros recursos podría sacar para evitar que Topuria acabe con él", ha puntualizado el peleador.

Desde esta perspectiva, por tanto, Demetrious Johnson cree que es muy difícil que Volkanovski pueda conseguir la revancha. "Si hacen una revancha, lo único que tiene que hacer Ilia es tocarlo. Tendría que huir de Topuria durante 25 minutos. Volkanovski no tiene una ventaja de alcance y no es más rápido que él. Topuria es simplemente un mal emparejamiento para Alex", ha zanjado.