La llegada estelar de Topuria a Madrid: "Me siento muy agradecido por todo que he sido capaz de vivir"

Ilia Topuria desató este jueves la locura en Madrid con su llegada, directo desde Estados Unidos con el cinturón al hombro, ante los cientos de seguidores y medios de comunicación que le esperaban en la puerta de salida para brindarle un recibimiento a la altura de su gesta.

El campeón mundial de peso pluma cruzó la puerta automática de la terminal de llegadas junto a un amplio dispositivo de escolta policial y no dudó en levantar el cinturón de campeón ante los vítores de los aficionados hasta allí desplazados.

El campeón se fotografió con sus seguidores, firmó autógrafos y pudo charlar con aquellos que le han apoyado desde detrás de la pantalla a lo largo de este camino hasta el título mundial.

Ilia, fascinado por el recibimiento, ofreció unas palabras de agradecimiento a los medios presentes en la terminal: "Me siento muy agradecido con todos los momentos que he sido capaz de vivir y lo más importante de todo es que he sido capaz de disfrutar", expresó sonriente y emocionado.

A esas primeras impresiones se sumarán las declaraciones que ofrecerá este mismo jueves en una rueda de prensa prevista para las 18.00 horas.