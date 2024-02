Kubo bromea con el futuro de Mbappé y el Real Madrid: "Habla mejor español que yo, se estará preparando"

El futuro de Kylian Mbappé está un año más en boca de todos pese a encontrarnos apenas en febrero. Quedan meses todavía para que sea agente libre, pero el hecho de haber anunciado oficialmente que no seguirá en el Paris Saint-Germain en 2025 cambia por completo el panorama respecto a otros años y ha reavivado el debate en torno a su figura.

El crack galo no tiene nada firmado por el momento -que se sepa- pero la especulación y los rumores apuntan a un solo destino, el de siempre: el Real Madrid. Final feliz a una relación tormentosa de casi siete años con el club español, para el que Mbappé ha sido objeto de deseo desde su irrupción en el Mónaco, especialmente para Florentino Pérez.

Todavía cabe la posibilidad de que recale en otros clubes, no obstante. La Premier League, su competitividad y condiciones económicas son atractivos, e incluso se ha podido ver al jugador realizando un viaje exprés sin motivo aparente a Barcelona que ha llamado la atención a muchos aficionados. Sin embargo, su llegada a Madrid es algo que prácticamente todo el mundo da por hecho.

Lo saben casi con total seguridad sus compañeros en el PSG, su cuerpo técnico y su directiva, e incluso sus compañeros de selección (entre los que se encuentran Camavinga y Tchouameni, ya en el Madrid; o el propio Konaté, que habló este fin de semana sobre el tema); pero también sus propios rivales, como ha insinuado este miércoles el futbolista japonés de la Real Sociedad, Takefusa Kubo.

El atacante, ex del Real Madrid, tiró de ironía en rueda de prensa cuando se le preguntó por la posible llegada del internacional francés Kylian Mbappé al conjunto blanco, y contestó a la pregunta con humor: "He notado que habla español mejor incluso que yo. Cuando he hablado con él, me he dado cuenta de que habla muy bien el español. Se estará preparando, creo yo".

Así lo pudo constatar Kubo el pasado miércoles en el Parque de los Príncipes, cuando el PSG y la Real Sociedad disputaron la ida de los octavos de Liga de Campeones en el que el conjunto parisino salió vencedor por 2-0 pese al buen partido de los de Imanol Alguacil, que encajaron su primer gol de las botas precisamente de Mbappé.