La risa de Konaté que delata el próximo destino de Mbappé: "Todos sabemos dónde va a ir"

Hace apenas un par de días se vivió uno de los 'bombazos' del año que promete alterar el panorama futbolístico europeo y mundial para siempre. Kylian Mbappé anunció al Paris Saint-Germain que no renovaría bajo ningún concepto, y que se marcharía como agente libre en verano para elegir a voluntad su próximo destino.

Un destino que desde ese mismo instante parece una obviedad para el mundo entero. No existe otro club con más interés y capacidad financiera para hacerse con sus servicios que el Real Madrid, que mataría por su parte dos pájaros de un tiro. Por un lado, finalizaría una saga de desplantes, ofertas caducas y giros imprevisibles que se ha extendido durante siete años; por otro, Florentino Pérez pondría la guinda al pastel inaugurando el Santiago Bernabéu por todo lo alto.

El propio Mbappé, siempre fiel a su estilo sibilino, ha estado todo este tiempo también dejando pistas sobre su historia de amor inconclusa con el club merengue. No ha sido el caso ahora, por el momento, y parece que se tomará su tiempo para anunciar su decisión, pero propios y extraños saben que se trata de un secreto a voces.

Por esa misma razón, su compatriota y compañero en 'Les Bleus', el central del Liverpool Ibrahima Konaté, no ha podido evitar protagonizar un momento en zona mixta que ha derivado de anécdota a prácticamente una exclusiva periodística que dará la vuelta al globo. Un desliz (o no) que no tiene demasiada importancia, pero que ha dado una pista fundamental para ir confirmando la llegada de Mbappé al Real Madrid.

Konaté fue titular en la victoria este sábado del Liverpool ante el Brentford por 1-4, y habló en los micrófonos de Canal + tras el encuentro, donde fue preguntado por el supuesto interés del Liverpool en Kylian Mbappé, ya que la 'tortuga' parecía estar también interesado en entrar como agente libre el mercado de la Premier League para percibir una jugosa prima de fichaje... o para presionar al Real Madrid, cuyas condiciones contractuales han cambiado, y mucho, desde 2022.

El caso es que el conjunto 'red' sería el único capaz de darle lo que pide y necesita cubrir un hueco como el de Salah, que apunta a irse este verano, pero su compañero tiene claro que ese no es el camino que seguirá Kylian. El Liverpool ha sido el único equipo de Inglaterra con el que se ha relacionado a Mbappé en las últimas temporadas, pero los de Anfield son poco dados a fichajes astronómicos y a sueldos estratosféricos como el que pediría la estrella del PSG, por no hablar de la salida de Jurgen Klopp que restará atractivo al proyecto.

"Con total sinceridad: ¿De verdad crees que Mbappé va a venir aquí?", comenzó contestando el defensa del Liverpool, que ante la pregunta no podía más que reír sin contener la carcajada ante lo inocente de la pregunta. "Creo que todos sabemos dónde va a ir", finalizó Konaté, que tenga o no tenga información de primera mano tiene claro, como el resto del mundo, lo que hará su compatriota el próximo año; fichar por el Real Madrid.