Los posibles rivales de Ilia Topuria después de proclamarse campeón en UFC 298

Una vez que Ilia Topuria se ha proclamado campeón en UFC 298 después de vencer a Alexander Volkanovski, uno de los peleadores más dominantes de los últimos tiempos, el horizonte se abre ante él. Y, en este horizonte, aparecen , nada más y nada menos, que algunos de los mejores luchadores de UFC. La pregunta es, ¿quién será el siguiente aspirante al cinturón del peso pluma?

Volkanovski

En un día de mucha emoción Topuria ha lanzado muchos mensajes sobre su futuro, unos que incluyen a Volkanovski y otros que no. En cualquier caso, la revancha contra el australiano es una posibilidad patente, dado su historial en la compañía. El australiano es un tipo muy querido por UFC y es probable que cuente con su beneplácito. Además, si es en España, “el matador” ha dicho que le parece bien.

Max Holloway

Sí definitivamente Topuria cierra la anterior opción, hay otra evidente dentro del peso pluma, que es Max Holloway. El hawaiano es el ex campeón de la división pero, desde que perdió el cinturón, la ha barrido, literalmente. Salvo Volkanovski, de hecho, es probable que no haya nadie con más derecho que él a reclamar el título. Técnicamente, esta sería una pelea tremendamente interesante y difícil para Topuria.

Evloev

De todas formas, si UFC quiere que circule aire fresco dentro de las 145 libras lo más probable es que le den la oportunidad a Evloev, que viene de ganar a Allen. El peleador ruso se mantiene invicto pero, aparte de eso, no es un luchador que luzca mucho. Topuria tiene razón al señalar que no noquea y que tampoco finaliza. Y esto a UFC no le gusta (vease el caso de Belal Muhammad). No quieren un campeón que aburra.

O’Malley

Por último, existiría la opción de que O’Malley subiera del peso gallo al pluma. El estadounidense ya ha manifestado su interés en esta jugada y lleva un tiempo tratando de calentar el ambiente con Topuria. De todas formas, esta opción siempre tendrá que esperar a UFC 299, donde O’Malley tendrá que defender su cinturón ante Chito Vera.