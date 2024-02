Ilia Topuria y su contrato con OnlyFans de "contenido exclusivo"

Ilia Topuria ya es historia del deporte español después de que se proclamase campeón del mundo de peso pluma de la UFC en la madrugada de este domingo en Anaheim, Los Ángeles. Todo ello después de derrotar al australiano Alexander Volkanovski por KO en el segundo round. El deportista, que ha demostrado ser único, también lo es por tener una cuenta de OnlyFans de contenido diferente el habitual.

Aunque pueda llamar la atención e incluso parecer mentira, el deportista tiene una cuenta de OnlyFans e incluso un contrato suscrito con la plataforma. Esto se debe a que fue fichado por la misma para subir contenido, aunque muy diferente al que se suele dar en la misma, ya que, en muchas ocasiones, se publica contenido de tipo sexual.

No obstante, el hispano-georgiano lo hace dirigido a su contrato como peleador. De hecho, el propio Topuria publicó en sus redes sociales cuál era la finalidad de los vídeos que iban a poder encontrar en su perfil: "Contenido exclusivo relacionado con MMA/UFC, así como momentos de fight week, peleas, behind the scenes, etc."

Por lo tanto, en su cuenta los usuarios se podrán encontrar este tipo de contenidos exclusivos debido al contrato de patrocinio que tiene con la plataforma. Eso sí, pagando.

La suscripción mensual es de 4,99 euros al mes y esta es la descripción de su perfil: "Ilia "El Matador" Topuria- Luchador invicto con récord de 14-0- Actualmente es el noveno peso pluma clasificado en UFC- Primer cinturón negro georgiano - Futuro campeón de UFCSigue mi página para acceder entre bastidores a mi entrenamiento y mi vida", algo que se prevé que sea actualizado tras vencer a Volkanovski por el cinturón de Peso Pluma.